Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kırgızistan ile) Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum""Kırgızistan ile ikili ticaret... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kırgızistan ile) Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum""Kırgızistan ile ikili ticaret...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kırgızistan ile) Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum" "Kırgızistan ile ikili ticaret hacmimizde hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkartacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik...

05.11.2024 20:02
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Kırgızistan ile) Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum"

"Kırgızistan ile ikili ticaret hacmimizde hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkartacağız"

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "(Kırgızistan ile) FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik iş birliği anlaşması suretiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan temasları çerçevesinde Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov ile birlikte Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, bugün iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkartacak belgeye imza atacaklarını belirterek, "Bu sayede ilişkilerimizi güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirmemizi sağlayacak mekanizmayı tesis edeceğiz. Değerli kardeşim Caparov ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ticaret hacmimizde hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkartmakta mutabık kaldık. Kırgız Cumhuriyeti'ndeki ilk 5 yatırımcı ülke arasındayız" dedi.

Türkiye'nin Kırgızistan'a en fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar binin üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığı ifade etmek isterim. Güvenlik kurumlarımız arasındaki iş birliği, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleri ile başarılı şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelenin kesintisiz süreceğine inandığını belirterek, "Bugün imzalayacağımız güvenlik iş birliği anlaşması suretiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız. Eğitim iş birliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı sağlaması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim" şeklinde konuştu.

"Türk dünyası olarak Filistin meselesini için çabalarımızı sürdürmeliyiz"

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesini kalıcı ve adil şekilde çözülmesi için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim" dedi.

Yarın Kırgızistan'ın ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11. Zirvesi ve devralacağı dönem başkanlığının hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısını başarıyla tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü temaslarımızda ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda atacağımız adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararların ve tespit ettiğimiz hedeflerin, ilişkilerimizin geleceğine yön vereceğine inanıyorum. Bir sonraki konsey toplantısı için sizleri Ankara'ya bekliyorum" dedi.

"Bu yıl Kırgızistan-Türkiye iş birliği yılı oldu"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'a gelişini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, "Türkiye Kırgızistan için kardeş ülke ve stratejik ortak. İki ülkenin ve halkın geleceği bir. Bu ziyaretiniz iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok önemli" diye konuştu. Bu yıl Kırgızistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişiklerin kuruluşunun 33. yıldönümü olduğunu kaydeden Caparov, "Böyle kısa süre zarfında ülkelerimiz ilişkileri güçlendirme ve genişletme açısından önemli başarılar elde etti. Bugünkü ziyaretinizi dikkate alarak bu yıl Kırgızistan-Türkiye iş birliği yılı olacak dersem yanlış olmaz. Bu başarılara sizin şahsi katkınızın büyük olduğunu düşünüyorum. Varılan anlaşmaların yakın zamanda hayata geçirilmesinin önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Değişmekte olan dünya sistemi çerçevesinde Türkiye-Kırgızistan için önemli ortak olarak görülüyor. Ülkelerimiz arasında kapsamlı stratejik işbirliğini geliştirme zamanı geldi" dedi.

Kaynak: İHA

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