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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere Macaristan'a geldi.

18.12.2023 - 22:24,
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere Macaristan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a geldi. Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilecek Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı ile Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı Toplantısı'na katılmak üzere başkent Budapeşte'ye gelen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçak "TUR" ile Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ın Macaristan temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda bir araya gelecek. Daha sonra Başbakanlık ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme gerçekleştirecek Erdoğan, öğleden sonra Türkiye-Macaristan 6. Dönem Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantının ardından Erdoğan'ın MÜPA Budapeşte - Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Orban'ın katılımıyla Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katılması bekleniyor.

Temaslar kapsamında 16 anlaşmaya imza atılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan temasları kapsamında siyasi, kültürel ve diplomatik gündem maddelerinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Temaslar çerçevesinde ekonomi, ticaret, savunma, enerji ve kültür alanlarında 16 anlaşmaya imza atılması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle başlayacak Türkiye - Macaristan Kültür Yılı çerçevesinde bir yıl boyunca iki ülkede de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİY Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan\'da
Kaynak: İHA
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