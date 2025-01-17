Erdoğan Kayseri\'de Ekonomi Başarılarını Vurguladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri 8'inci Olağan Kongresi'nin ardından, 'Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma' programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin son 22 yılda ekonomide elde ettiği başarılara vurgu yaptı. Kayseri'nin Türk ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ekonomimizin lokomotif şehirlerinden biri olan Kayseri'nin şanına yakışır bir şekilde her gün büyüdüğünü, geliştiğini ve cazibesini arttırdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üretimin, ticaretin, sanayinin ve tarımın merkez şehri Kayseri kendisiyle yarışmaya, kendi rekorlarını kırmaya maşallah devam ediyor. 2002'de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolar. 2024 yılında bu rakam 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri'nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı yüzde 1,6 oranında arttı. Aralarında Irak'ın, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor. Sadece mobilya ürünleri değil elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi hemen her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor" diye konuştu.

'DIŞ DENGEMİZ İYİLEŞİYOR'

Ekonomide uygulanan programın olumlu etkilerini gördüklerini belirten Erdoğan, "Bölgemizdeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivme, hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kılmaktadır. Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görünmüyor. Dış dengemiz iyileşiyor. Dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız" dedi.

'ZAFERİN ANAHTARI SABIRDIR'

Türkiye'nin elde ettiği kazanımları bileğinin gücüyle başardığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi. Birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı. Bundan sonra da altın tepside sunulmayacak. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, sonra da bileğimizin gücüyle başardık. Gelecekte de bu hakikat değişmeyecek. Çalışacağız, didineceğiz, ter dökeceğiz ve Rabbimizin izniyle de zafere ulaşacağız. Çünkü zaferin anahtarı sabırdır, sebattır, mücadeledir. Biz de biraz sabır, biraz daha dirayetle hedeflerimize vasıl olacağız. Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri'nin Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde de bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Bu güzel ve anlamlı buluşma için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HABER: Samed Aydın SUN- Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,