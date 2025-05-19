Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa Noktasında Çalışmamak veya Onu Ertelemek Mümkün Değil

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni anayasa noktasında çalışmamak veya onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız şu an itibariyle yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler. Çünkü biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. ve bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlerin şahsında 81 ilimizle birlikte yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan her bir gencimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan milli sporcularımızın yanı sıra bilimde, sanatta, sivil toplum ve teknolojide önemli işlere imza atan Türkiye temsilcisi gençlerimizle beraberiz. Evvela elde ettiğiniz başarılardan ötürü sizleri canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınız inşallah daim olsun diyor. Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza, hoca ve eğitmenlerinize buradan ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Siz, kıymetli arkadaşlarımın nezdinde yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı, Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler Türkiye'nin yüz akısınız. Siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medarı, iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da, bahtınızı da, zihninizi de açık eylesin.

Değerli kardeşlerim, şanla ve şerefle yazdığımız, basiret ve ferasetle süslediğimiz, şefkat ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur. Malazgirt önlerinden İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından milli mücadeleye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a zafer ve diriliş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır. Bu destanlarda en büyük pay, hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19 Mayıs 1919 bunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz, bugün dünyanın gıptayla baktığı bir zafere giden yolun ilk adımını attık. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Sonuçta milletimizle birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakarlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taşlandık.

'Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız'

Sevgili genç kardeşlerim, Şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara salih yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Külliyemizi teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle istiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için, hayasız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi aynı şekilde minnetle, şükranla arıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman ordumuzun tüm mensuplarını, kurtuluş savaşımızın bütün neferlerini saygıyla iade ediyorum. Bu düşüncelerle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. ve şimdi sözü sizlere bırakıyorum. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

'Terörsüz Türkiye idealinde bundan sonraki süreç ne olacak?'

"Evet, ben de bu soru sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, her şeyden önce, meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar artık şenlenmeye başladı. Benim bütün çoban kardeşlerim artık hayvanlarına küçük baş, büyük baş alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. ve oralarda yaylaklar hepsi birlikte inşallah artık bunlar benim hayvanlarım. Bu küçük baş, bu büyük baş diyecekler. ve biz de bunlarla iftihar edeceğiz. Şu anda görüştüğüm bütün çoban kardeşlerimin huzuru var, mutluluğu var. İnşallah sizler de tabi hemen, yani okulu bitirir bitirmez, böyle yaylalara şöyle bir açılır da oralardan kurbanlıkları küçük büyük yetiştirir. Anneye, babaya, sizler de yardımcı olduğunuzda tabi bu kurban bayramına yetişmeyecek. Ama bundan sonrakileri inşallah onlar da yetişir. ve böylece benim vatandaşım ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız.

'Yapay zekada hangi somut adımlar atılıyor?'

Tabi birinci derecede şu anda teknik altyapıya sahip olan üniversitelerimiz bunu üzerine üzerine giderek devam ettiriyorlar. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi bunlardan bir tanesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu üniversitelerimiz yapay zeka üzerinde duruyor. Ayrıca tabi Teknofest ile ilgilenen Baykar, o da bu konuyla farklı bir şekilde ilgileniyor. E şimdi bir de tabi Baykar olarak kendileri lise kısmını da, yani Baykar Fen Lisesi gibi onu da kurdular. Böylece üniversiteye geçişte buradan bu şekilde yetişmiş gençlerimiz gelecek. ve bu yapay zekada da artık mücadele, yarışma çok daha farklı bir şekilde oluşacak. Örneğin işte bu hafta ben Arnavutluk'taydım. Arnavutluk'ta belki izleyenleriniz de olmuştur, Arnavutluk takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti. ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakanı o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz.

'Yeni anayasa çalışması var mı?'

Tabii, yeni anayasa noktasında çalışmamak veya onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız şu an itibariyle yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler. Çünkü biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız. ve bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız."