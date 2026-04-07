Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
07.04.2026 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum" dedi.

ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı çatışmaya da değindi. 

"KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Öncelikle bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili hem İstanbul Başsavcılığımız hem de emniyet ve istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır" ifadelerine yer verdi. 

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜ İLE..."

Sözlerinin devamında terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Yaralı polislerimize Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyor, İstanbul Emniyetine ve İstanbul halkına geçmiş olsun diyorum. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"Biz şehitleri ile yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inanan bir milletiz. Bayrağımız şanla dalgalansın diye, milletimiz özgür olsun diye canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Tüm gazilerimize de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sektörü bu günlere taşıyan tüm mühendislere, akademisyenlere, işçilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı'mızı da tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.

Savunmada, tam bağımsız Türkiye yolunda önemli eşiği geride bırakıyoruz. Çelik kubbenin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerde hava savunmasını daha da tahkim etmiş olacağız. Bu yeni altyapı ile ordumuzun caydırıcılığını üst seviyelere çıkaracağız. Bugünkü yatırımlar kritik bir merhaleyi teşkil etmekte. 

"KISITLAMALARA MARUZ KALDIK AMA..."

Sektöre yeni ufuk çizen bu eserlerde emeği geçen her kardeşimi yürekten tebrik ediyor, ROKETSAN ailemize teşekkürlerimi iletiyorum. Dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma sanayini sil baştan şekillendirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Yanı başımızdaki bu kriz ve savaş ortamlarında buna çok yakından şahitlik ediyoruz. Hava kara ve deniz hakimiyetinin iç içe geçtiği bir çağdayız. Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz. Siper savaşlarının yerini siber savaşlarının aldığı bu sisteme ayak uydurma sorunu yaşamıyoruz. Gidişatı biz de tayin ediyoruz. 23 yılda geliştirdiğimiz platformlarla, insan kaynağımız ve kapasitemiz ile bu alanda norm koyan ülke haline geldik. Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Bunları kendi kaynaklarımızla yapabiliyoruz. Dünyada parmakla gösterilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün başımıza bir şey gelse kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz. Bunları rakiplerimiz de hasımlarımız da iyi biliyor. Gurur verici bu seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, yarı yolda bırakıldık, hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz bırakıldık ama bunlara boyun eğmedik.

"FATİH'İN EMANETİNİ OMUZLADIK"

Biz Sinop'ta füze testleri yaparken CHP genel başkanı, balıklar füze seslerinden korkup yuvalarını terk ediyor diyordu. Bu zatın timsah gözyaşları ile uğurladığı selefi ise bunlara ne gerek var bize kim saldıracak diyordu. Biz Nuri Demirağ'ın yolundan gittik. Biz Özdemir Bayraktar ağabeyimizin mirasına sahip çıktık. Çağ açıp çağ kapatan sultan Fatih'in emanetini omuzladık. Savunmada dışa bağımlılık oranını yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik. Savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık.

"BÜYÜK BİR ŞAHLANIŞA İMZA ATACAĞIZ"

Savunma sanayinde dünyada ilk 10'a gireceğiz. Yakın çevremizdeki savaş sona erdikten sonra her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. İnşallah bu büyük atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin stratejik aklını temsil eden kurumlarından ROKETSAN önemli bir misyonu yerine getiriyor. Ülkemizin teknoloji eksenindeki kalkınmasına çok önemli katkılar yapıyor. Türkiye olarak uzaya bağımsız hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Geniş bir alanda güçlü adımlarla ilerliyoruz. ROKETSAN'ın sektöre yaptıkları katkılardan dolayı şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    İsrail'i lanetlemez İsrail'e yapılanı lanetler 66 21 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    TURPUN BÜYÜĞÜ TRUMP BABASI KIZAR 1 0
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    siyonist dostu 19 6 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Adam Amerika gidince yüzünde güller açıyor seninde geçek yüzün ortaya çıkacak bir zaman iyiydi şimdi değişti 12 3 Yanıtla
  • Ahmet Liman Ahmet Liman:
    Elçiye zeval olmaz. Konsolosluklar görevle ilgili olsun olmasın yaptıklarından dolayı yargılanamaz. Viyana sözleşmesinde yazıyor. Tüm dünya için geçerli. 7 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami gel aydınlat bizi. 9 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum - Son Dakika
