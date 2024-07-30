Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz, başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"Biz, 2200 yıldan fazla devlet geleneği olan, devlet aklı olan bir milletiz." diyen Erdoğan, hadiselere bakarken başkaları gibi sadece 50-100 yıllık birikimle değil, binlerce yıllık köklü tecrübenin merceğinden bakıldığını, planların buna göre şekillendirildiğini, hazırlıkların buna göre yapıldığını, hamlelerin buna göre tayin edildiğini belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim çizgimiz, karakterimiz bellidir. Biz, başına vurunca ekmeği alınan bir ülke değiliz. Tarihimizin hiç bir döneminde de böyle olmadık. Ne başkalarının hakkına el uzatırız ne birilerine hakkımızı yedirtiriz. Kardeşlerimizi de en zor günlerinde yalnız ve çaresiz bırakmayız. Uluslararası hukuk çerçevesinde Libya'da bunu yaptık. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da bunu yaptık. Suriye'den topraklarımıza saldırı olduğunda bunu yaptık. Irak'taki bölücü terör yuvalarına karşı bunu yaptık. Hakkımıza sahip çıktık. Kardeşlerimize sahip çıktık. Bekamıza sahip çıktık. Tehditler karşısında ülkemizin ve milletimizin güvenliğini garantiye aldık. Gerilimi körükleyen değil, bölgesinde ve ötesinde barışı, istikrarı, sükuneti savunan taraf olduk."

"Camileri, kiliseleri, okulları bombalayacak kadar gözlerini kararttılar"

Gazze'de yaklaşık 300 gündür son derece vahşi bir soykırım yaşandığına işaret eden Erdoğan, İsrail güçlerinin 16 bini çocuk 40 bin Filistinlinin tepelerine bomba yağdırarak kalleşçe şehit ettiğini söyledi.

Yüz bin Filistinlinin yaralandığını, sakat kaldığını, kuvözdeki bebeklere kurşun sıkacak kadar ileri gidildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gıda sırasında bekleyen insanları katledecek kadar alçaldılar. Camileri, kiliseleri, okulları bombalayacak kadar gözlerini kararttılar. Savaşın bile bir hukuku vardı, İsrail bunu bile yok saydı. Geçtiğimiz yüzyılın en lanetli figürü olan Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür. Yüreğinde zerre kadar vicdanı olan birisinin hangi inanca mensup olursa olsun, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalması düşünülemez. Ama Batılı liderler, görevi uluslararası güvenliği sağlamak olan kuruluşlar bu vahşeti neredeyse 300 gündür sadece uzaktan seyrediyor."

"Bölgemizde hudutları halen netleşmemiş tek ülke İsrail'dir"

Gazzeli 40 bin masum ölmemiş, 16 bin çocuk vahşice katledilmemiş gibi eli kanlı katillerin Temsilciler Meclisinde ağırlandığını ve alkışlandığını ifade eden Erdoğan, İslam dünyasının bir kaç ülke dışında zulmü durduracak, zalime "dur" diyecek hiç bir irade sergilemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizlere soruyorum. Ben de insanım diyen, ben de Müslümanım diyen birisinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün sorumluluk almayacaksa Allah aşkına ne zaman alacak? İsrail'in istilacı politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmek için daha kaç bin tane çocuğun ölmesi lazım? Bakınız bu gidiş, gidiş değildir. Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol, yol değildir. Bu pervasızlığın bu hoyratlığın, Batı'nın sergilediği bu iki yüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur.

Gazze'de 40 bin masum insanı katlettikten sonra bugün gözünü Lübnan'a dikenlerin, yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini kim verebilir? Bu soruyu sadece biz sormuyoruz. Bölgedeki tüm devletler soruyor. Bölgemizde hudutları halen netleşmemiş tek ülke, İsrail'dir. Bölgemizde diğer ülkelerin topraklarını işgal ederek semiren ülke, İsrail'dir. Bölgemizde güvenliğini saldırganlıkta ve toprak gaspında arayan yegane ülke, İsrail'dir.

Meşru bir devlet olarak değil, terör örgütü gibi hareket eden ülke, İsral'dir. Hamas, bizim de telkinlerimizle ateşkese 'evet' dediği halde savaşı uzatan, kan döken katliam yapan taraf, İsrail'dir. İsrail yönetimidir. Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin için sadece Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm insanlık için tüm dünya için tehdittir. Hitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ittifakıyla geç de olsa durdurulmuştur. Daha geç olmadan, bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık, insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır."

"Biz İstiklal Marşı bile 'korkma' diyerek başlayan bir milletiz"

Netanyahu yönetiminin yularını elinde tutanların, bu katliam şebekesine bir an önce "dur" demesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığının bölgeyi ve dünyayı nasıl bir felakete sürüklemek istediğinin farkında olduklarını belirtti.

Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerinin arkasındaki asıl niyeti de çok iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz. Ne söylüyorsak bölgemizde kanın ve gözyaşının durması için söylüyoruz. Daha önce defalarca ifade ettim. Biz İstiklal Marşı bile 'korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sindirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinleşsinler, istedikleri kadar çukurlaşsınlar, Tayyip Erdoğan'ın ne kavline ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kanlı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ve idrak etsin. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık.

Biz bu günlere çarpışa çarpışa geldik. Biz bu günlere Hakk'ın ve halkın desteğiyle geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu ama yanıldılar. Bizi rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının akıbetleri ile tehdit edenler oldu, avuçlarını yaladılar. Bizi terörle, sokak terörüyle, darbeyle devirmek isteyenler oldu, hepsini bozguna uğrattık. Üstümüze saldıkları ne kadar piyon varsa tamamını ya meydanlara ya da dağlara gömdük."

(Sürecek)