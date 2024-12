Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yol hak yoludur, bu yol gönül yoludur, bu yol millete hizmet yoludur, bu yol birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin yoludur. Bu yol Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı asli kodlarına döndüğü dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur." dedi.

Erdoğan, partisinin Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, "Yiğitlerin beşiğisin, istiklalin ışığısın, al bayrağın aşığısın, eğilmez başın Sakarya. Huzur, istikrar adası, sönmeyen ocak sevdası sende. Türkiye sevdası bulunmaz eşin Sakarya. Yiğitler ve şehitler beşiği istiklalimizin ışığı, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, istiklalimizin aşığı, gönül coğrafyamızın nüvesi, Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, spor salonunu bayram havasında şölene çeviren herkese teşekkür etti.

Erdoğan, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, bugüne kadar AK Parti Sakarya Teşkilatı kadrolarında görev yapıp bugün aralarında bulunamayan, vefat eden kişilere rahmet diledi.

Görevlerine devam eden ve yeni görev alan kişilere başarılar dileyen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un şiirindeki "Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" dizelerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Evet, bu yol hak yoludur, bu yol gönül yoludur, bu yol millete hizmet yoludur, bu yol birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin yoludur. Bu yol Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı asli kodlarına döndüğü dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur, bu yol gönül coğrafyamızda 'Aman Türkiye'nin kılına zarar gelmesin' diye dua eden, kalbi Türkiye diye atan gönlü Türkiye diye titreyen kardeşlerimizin soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur. Bu yol Alparslan'ın gayesini, Orhan Gazi'nin rüyasını, Fatih'in azmini, Kanuni'nin, Yavuz'un, Abdülhamid'in dirayetini, Gazi'nin mücadelesini gerçekleştirmeye azmedenlerin gayret gösterenlerin yoludur."

Erdoğan, bu yolda kendileriyle birlikte oldukları için teşkilata ve AK Parti'li kadınlara teşekkür etti.

"Sakarya 15 Temmuz'da demokrasi ve istiklal dersi verdi"

Sakarya'nın insanıyla tarihiyle adıyla Türkiye'nin mayası olan bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Geldikti bir zaman Sarı Saltık'la Asya'dan, Bir bir Diyar-ı Rum'a dağıldık Sakarya'dan" dizelerini okudu.

Erdoğan, Sakarya'da, Balkanların, Kafkasların, Asya ve Avrupa coğrafyasının her köşesinden, her kavminden, her inancından kişinin huzur içinde dünyaya birlik, beraberlik dersi verdiğini belirterek, "Sadece birlik, beraberlik değil, aynı zamanda demokrasi ve istiklal dersi verdiğini 15 Temmuz'da Dünya alem canlı olarak gördü." diye konuştu.

(Sürecek)