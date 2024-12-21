Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi'nde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor." dedi.

Erdoğan, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetin sadece yıkmakla, engellemekle, içi boş nutuklarla, kameralara şov yapmakla yürütülecek bir iş olmadığını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın "Kamil insan odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser." sözünü anımsatan Erdoğan, "Şöyle dönüp ülkemizin son bir asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle gönüllerde yaşadığını, kimlerin yerinde yeller estiğini herkes görüyor. Hadi bir asır çok diyelim, son çeyrek asra bakalım; Türkiye'nin, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve özgürlük reformlarıyla ülkemize nasıl çağ atlattığını kim inkar edebilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdikleri projelere en çok karşı çıkan ve takoz koyanların, bunlardan en fazla faydalananlar olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Mahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerleri, altyapısı ve üstyapısıyla nasıl geri bıraktıklarını, buna karşılık imkanlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyor. Üstelik son dönemde bu yağmaya, bölücü terör örgütüyle irtibatını bir türlü kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi içlerindeki kavganın temelinde de işte bu rant kavgası var. Evet, kimden bahsediyorum? CHP'den bahsediyorum.

Gerçi bu partiden söz açılınca insanın aklına ister istemez 'hangi CHP' diye bir soru geliyor. Çünkü karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş, her biri diğerinin ayağını kaydırmakla, gözünü çıkarmakla meşgul bir yapı var. Her neyse, kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş, biz bu partinin genel duruşuyla ilgiliyiz. Esasen CHP, tek parti faşizminden beri tarihinin her döneminde, milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar."

"Bunlarda en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek etkin bir güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüğünü belirterek, "Her geçen gün dibe batmalarına rağmen maalesef bunlarda en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz." dedi.

Bu söylediklerinin ilzam, itham ve iftira değil, apaçık hakikat olduğunun altını çizen Erdoğan, CHP'nin tüm bünyesini saran, gaflet haline her alanda şahit olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor, karşımıza kim çıkıyor, CHP. Türkiye Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya'da pozisyon alıyor, karşısına kim çıkıyor, CHP. Türkiye, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan Filistin'de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda, dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor, karşısına yine CHP çıkıyor." diye konuştu.

"CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor"

Türkiye'nin, Türk dünyasının, siyasi, kültürel, sosyal, askeri, beşeri birliğini sağlayacak tarihi adımlar attıklarında da CHP'nin karşılarına çıktığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir alanda kazan-kazan esasına dayalı açılımlara girişiyor, karşısına yine CHP çıkıyor. Uluslararası hemen her konuda kendi ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek daha fazla uzaklaşıyor. Bu savrulmanın en önemli delillerinden biri de FETÖ'den PKK- YPG'ye kadar farklı örgütlerle kurdukları alengirli ilişkilerdir. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz. Biz bu hakikatleri, vicdanları rahatsız, kafaları huzursuz ama aynı zamanda çaresiz, aklı selim sahibi CHP'liler adına da dile getiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski genel başkanının, gerçeklerden kopmuş bir şekilde eline FETÖ'cülerin tutuşturduğu argümanlarla 13 yıl "güya" siyaset yaptığını belirterek, "Şimdiki genel başkanları da yalan yanlış bilgiler, içerde ve dışarıda karşılığı olmayan vehimler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in, iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak, buradan Halep'e yol olur. Hakkını vermek lazım, ilk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu ama artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi, Türk siyaseti adına utandırıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne de politika geliştirme kabiliyetine sahip"

Demokrasilerde iktidarın icraat gücüne en çok katkıyı yapan unsurlardan birinin de "muhalefetin tutarlılığı" ve "alternatif politika geliştirme kabiliyeti" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bizdeki muhalefet ne tutarlı ne de politika geliştirme kabiliyetine sahip. Muhalefet temsilcileri tuğla üstüne tuğla koymak yerine, laf üstüne laf koymakla iş yaptıklarını sanıyorlar. Aslına bakılırsa mevcut hallerinden gayet memnunlar. Aksi olsaydı kendilerini şunca zamandır iktidardan uzak tutan, bu yanlış üsluptan vazgeçip, milletin gönlünü kazanacak işlere yönelirlerdi." dedi.

Demokratik siyasetin muhalefet vasıtasıyla kendini yenileme erdemini, kendi kendilerine gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "İşte kapalı spor salonu her şeyi haykırıyor. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar kesintisiz bir değişim sürecini, kendi içinde yaşatmayı hep başarmıştır. Partiyi yönetimimiz ve kabinelerimizle, vizyon belgelerimiz ve programlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle, reformlarımızla, milletimizle kurduğumuz bağın temellerini güçlendirecek adımlarımızla, velhasıl hayatın her alanına dokunan icraatlarımızla değişim bayrağını elden hiç bırakmadık." ifadesini kullandı.

"Sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ülkenin ihtiyacı olan her konuda programı, projesi, vizyonu olan parti ve ittifakın kendileri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyabilen parti ve ittifak biziz. Ülkemizin itibarını, devletimizin çıkarlarını, milletimizin onurunu korumak için gerektiğinde her türlü riski alarak tavır geliştirebilen parti ve ittifak biziz. Sadece günü kurtarmaya değil asıl geleceği inşaya yönelik vizyona sahip parti ve ittifak biziz. Sözünü suya değil milletin gönül defterine yazarak, arkasında duran parti ve ittifak biziz. Saymaya kalksak saatlerce sürecek vasıflarımızla, ülkemizin dünü gibi yarınının da umudu, inşacısı, yol açıcısı yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır."

(Sürecek)