Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde bunca gerilim, çatışma, savaş yaşanırken, coğrafyamız yeni krizlere, yeni istikrarsızlıklara gebeyken, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem yeni baştan şekillenirken, hasılı ülkemizi ve geleceğimizi doğrudan...

01.02.2025 17:16
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde bunca gerilim, çatışma, savaş yaşanırken, coğrafyamız yeni krizlere, yeni istikrarsızlıklara gebeyken, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem yeni baştan şekillenirken, hasılı ülkemizi ve geleceğimizi doğrudan etkileyen kritik gelişmeler vuku bulurken, biz boş işlerle, boş gündemlerle kendimizi meşgul edemeyiz." dedi.

Erdoğan, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrenin ülkeye, millete ve demokrasiye hayırlar getirmesini Cenabıallah'tan niyaz eden Erdoğan, AK Parti'nin Manisa teşkilatına en kalbi şükranlarını sundu.

AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan kongre sürecinde Manisa'yla 78. il kongresinin yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki cuma günü İstanbul, Artvin ve Yalova il kongrelerimiz var. Arada 5 Şubat'ta Kadın Kollarımızın 7. Olağan Kongresi'nde ülkemizin dört bir yanından hanım kardeşlerimizle Ankara'da buluşacağız. 23 Şubat'ta Allah nasip ederse büyük kongremizi de yapmak suretiyle kongre maratonumuzu alnımızın akıyla tamamlayacağız. İl ve ilçe kongrelerimizi tam bir bayram havasında, kardeşlik atmosferi içinde, çok büyük bir katılımla gerçekleştirdik. İşte bugün bu salonda gördüğünüz heyecanı, coşkuyu ülkemizin her yanında gördük. Kongrelerimiz vesilesiyle milletimizle kucaklaştık, kardeşliğimizi yeniledik, dostluğumuzu pekiştirdik, ahdimizi tekrarladık. Yol ve dava arkadaşlığımızı güçlendirdik. Emektarlarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladık."

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kuşatıcı yapıya sahibiz"

Kongreler vesilesiyle Diyarbakır'dan Trabzon'a, Adana ve Mersin'den Samsun'a, Malatya'dan Bursa'ya Türkiye'nin dört bir yanında AK Parti'nin fedakar, samimi, vefalı neferleriyle kucaklaştıklarını, hasbihal ettiklerini ve dertleştiklerini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreçte bir kez daha gördük ki sadece 11 milyonu aşan üye sayısı itibarıyla değil, vizyon, ufuk, gayret ve millete hizmet aşkı bakımından da partimiz tüm mensuplarıyla zirvede. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun tamamını kucaklayan, her bir ferdini ve rengini temsil eden kuşatıcı bir yapıya sahibiz. İnşallah bu vasfımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacak, bugüne kadar olduğu gibi yine yapıcı olacağız. Kardeşlik siyasetiyle 85 milyonun arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz."

"Onları hep beraber utanarak izliyoruz"

Dünyada ve Türkiye'nin yakınındaki gelişmelere dikkati çeken Erdoğan, "Bölgemizde bunca gerilim, çatışma, savaş yaşanırken, coğrafyamız yeni krizlere, yeni istikrarsızlıklara gebeyken, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem yeni baştan şekillenirken, hasılı ülkemizi ve geleceğimizi doğrudan etkileyen kritik gelişmeler vuku bulurken, biz boş işlerle, boş gündemlerle kendimizi meşgul edemeyiz." dedi.

Erdoğan, hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışmaları, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için daha çok ter dökmeleri gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Evlatlarımıza daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak istiyorsak tüm kapasitemizi kullanmalı, gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeli, bir saniyemizi bile boşa harcamamalıyız. Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Muhalefetin tembelliği bizim bahanemiz olamaz. Muhalefetin beceriksizliğine bakarak rehavete kapılamayız. Onların sorun çözmek, milletin dertlerine derman olmak gibi bir kaygılarının olmadığının hepimiz zaten farkındayız. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar. Gazze'de 471 gün sonra ateşkes sağlanmış, Suriye'de 13,5 yıl süren zulüm sona ermiş, Avrupa'da ırkçı partiler hükümet devirecek seviyeye gelmiş. Ticaretten teknolojiye dünyada büyük devrimler yaşanıyormuş, bunların ve diğer hadiselerin hiçbiri umurlarında değil. Gelişmelere ilişkin en ufak bir fikirleri yok. Ortaya koydukları hiçbir alternatif yok. Varsa yoksa kendi çıkarları, kendi ikballeri, kendi gelecek planları. Kavgayı, gürültüyü, kuyu kazmayı, artık kendi seçmenlerini bile bıktıran güç mücadelelerini burada saymaya gerek dahi duymuyorum. Onları kimi zaman hayıflanarak, kimi zaman acıyarak ama çoğu zaman ülkemiz muhalefeti adına hep beraber utanarak izliyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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