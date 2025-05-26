Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

26.05.2025 22:23
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ve Can Azerbaycan, ortak idealler etrafında kenetlenerek, istikbali birlikte kurmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ve Can Azerbaycan, ortak idealler etrafında kenetlenerek, istikbali birlikte kurmaktadır. Bizim kaderimiz müşterektir, bir asır değil, bin yılın hatırası, sevinci ve kederi ortaktır." dedi.

Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı"nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın "Müstakillik Günü"nü kutlayarak, 107'nci yıl dönümü idrak edilen bu şanlı günün, Türk milletinin ortak gururu olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın, Haydar Aliyev'in gösterdiği istikamet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı liderliğiyle bölgesinde etkin ve saygın bir konum kazandığını belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aliyev'in samimi ilişkilerinin, iki ülke arasında yüksek düzeyli diyaloğa ve stratejik müttefikliğe ulaştığını ifade etti.

Yılmaz, Şuşa'da 15 Haziran 2021'de imzalanan beyanname ile ilişkilerin stratejik müttefiklik haline geldiğini anımsatarak, "İki devlet, tek millet" anlayışının, kurumsal işbirlikleriyle günden güne daha da pekiştiğinin altını çizdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Orta Koridor vizyonunu paylaştığını dile getiren Yılmaz, "Bölgemizde ulaşımdan sanayiye, savunma sanayiinden ticarete, elektronikten dijital dönüşümüne kadar pek çok alanda entegrasyona öncülük ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te yaklaşık 8 milyar dolara ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"İkili ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimize kararlılıkla ve planlı adımlarla ilerliyoruz. Bakü-Tiflis- Kars demir yolu, Asya ile Avrupa arasında Türk dünyasını merkeze alan ulaştırma hattı olarak, bölgemizin bağlantısallığını güçlendirmiş, coğrafyalar arasında dostluk ve işbirliğini pekiştirmiştir. Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı ise Hazar'dan Akdeniz'e uzanan güvenli enerji koridoru olarak bölgesel istikrar ve işbirliğine katkı sunmaktadır. TANAP-Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırarak, Türk dünyasını küresel enerji mimarisinde önemli bir konuma taşımıştır. Son olarak, 5 Mart 2025'te Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımlarıyla açılışı yapılan Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli işbirliğinin somut bir yansıması olmuştur. Aynı zamanda Nahçıvan üzerinden şekillenen tarihi dayanışmamızın da bir sembolü niteliğindedir."

"Azerbaycan'a her şartta destek olmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan'ın, 44 günlük Vatan Muharebesi ve ardından anti-terör operasyonları ile öz topraklarını işgalden kurtardığını, 30 yıldır gasbedilen haklarını geri alıp toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiğini hatırlatan Yılmaz, şunları ifade etti:

"Yıllardır bölgede istikrarsızlığın ve çekilen acıların bitmesiyle Güney Kafkasya'yı huzura kavuşturacak bir büyük yol ve güzergah açılmıştır. Ermenistan'la yürüttüğü müzakerelerde yapıcı adımlar atan ve olumlu önerilerde bulunan Azerbaycan, hedefinin bölgede 'kalıcı barış ve refah' olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Her zaman ifade ediyoruz, savaşın kazananı olmaz, adil bir barışın ise kaybedeni olmaz. Gayemiz, bölgemizde bir müreffeh geleceği hep birlikte inşa etmektir. 'Türkiye Yüzyılı' şiarıyla ilerlediğimiz bu anlamlı süreçte Can Azerbaycan ile birlikte bölgede güven ve istikrar için üstlendiğimiz rol son derece önemlidir. Karabağ'ın yeniden imar ve inşası ile kardeşlerimizin kadim topraklarına geri dönüş süreçlerini de gururla ve büyük bir sevinçle takip ediyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yapılanması, altyapı, enerji ve güvenlik alanlarında çağın gereklerine uygun bir şekilde sürdürülmekte olup, bizim de ilgili tüm kurumlarımız bu süreçte Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almaktadırlar."

Yılmaz, iki ülkenin liderlerinin iradeleriyle Şuşa'dan yükselen ve parlamentolar tarafından tasdik edilen müttefiklik ilişkisinin, askeri ortak tatbikatlar dahil olmak üzere tüm yönleriyle geliştiğini vurgulayarak, "Azerbaycan'la olan kardeşliğimizi yalnızca ikili ilişkilerde değil, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, Türk Yatırım Fonu gibi ortak kalkınma mekanizmalarında ve üçüncü ülkelerin de dahil olduğu üçlü işbirliklerinde omuz omuza taşıyoruz." dedi.

"28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü vesilesiyle buradan bir kez daha ilan etmek isterim. Türkiye ve Can Azerbaycan, ortak idealler etrafında kenetlenerek istikbali birlikte kurmaktadır. Bizim kaderimiz müşterektir, bir asır değil, bin yılın hatırası, sevinci ve kederi ortaktır." diyen Yılmaz, 6 Şubat depremleri gibi zor anlarda ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde Türkiye'nin hep yanında olan Azerbaycan'a, her şartta omuz vermeye, aynı gönül birliğiyle destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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