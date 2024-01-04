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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İsias Otel davasını yakından takip edeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İsias Otel davasını yakından takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsias Otel davasında, yargıya güvendiklerini belirterek, "Yargımız titizlikle bu konuyu ele alacaktır.

04.01.2024 - 23:31,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsias Otel davasında, yargıya güvendiklerini belirterek, "Yargımız titizlikle bu konuyu ele alacaktır. Yine deprem bölgesine ilişkin yargılamalarda olduğu gibi hukuki süreç gerçekleşecektir. Biz de bu hukuki süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Kıbrıs'ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinden oluşan 'İzleri Silinmeden' fotoğraf sergisi, Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) açıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, TBB Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasında KKTC'nin güneyinde kalmış Türk-İslam eserinin kaderine terk edildiğini ve hak ettiği değeri görmediğini üzülerek takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yarım asırdır Kıbrıs Türküne izolasyonu reva gören bir zihniyetin kültürel mirasımıza bakışının sağlıklı olmayacağı açıktır. Adada bulunan kültürel varlıkların yaşatılması konusunda Türk tarafının ayrımcılığa uğraması kabul edilemez. Bu vesileyle UNESCO başta olmak üzere uluslararası toplumu Kıbrıs adasının tümündeki zengin kültürel mirası yaşatmak için katkı koymaya davet ediyorum. Bunu objektif bir tarih bilinci ve insanlığın ortak mirasına saygı yaklaşımıyla yapmaya çağırıyorum. Ülkeler arası işbirliği, bilgi paylaşımı ve teknik destek, kültürel mirasın korunmasını sağlamak için kritik unsurlardır. Bu süreç, kültürel çeşitliliği koruma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme amacını da taşır. Biz Türkiye olarak Kıbrıs adasında somut ve somut olmayan kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 2024 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması için karşılıklı çalışmalarımız sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kalkınma projelerinden turizm desteklerine, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa pek çok başlıkta desteklerimiz olacak. Kültür alanına da özellikle eğileceğimizi buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

'İSİAS OTEL DAVASINDA, HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 KKTC'li genç sporcusunun da hayatını kaybetmesine neden olan İsias Otel davasına ilişkin Yılmaz, "Bu konuda biliyorsunuz davada çok sayıda tutuklu ya da tutuksuz yargılanan sanık söz konusu. Burada yargıya güveniyoruz. Yargımız titizlikle bu konuyu ele alacaktır. Yine deprem bölgesine ilişkin yargılamalarda olduğu gibi hukuki süreç gerçekleşecektir. Biz de bu hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binden fazla canımıza ve tabii ki şampiyon meleklere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine, bu vesileyle taziyelerimiz ifade etmek istiyorum diliyorum" diye konuştu.

'DOĞU AKDENİZDE BAĞIMSIZ BİR TÜRK DEVLETİ VARDIR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise İsias Otel davasında Türk yargısına güvendiklerini ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını söyledi. Tatar, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletinin olduğuna vurgu yaparak, "Bu büyük bir başarıdır ve şu andaki siyasetin altı bunlarla dopdoludur. Onun için ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Her vesileyle New York'ta, BM'de, Türk Devletleri Teşkilatında ve başka platformda da Kıbrıs'ta iki devletli siyaseti en iyi şekilde anlatmaya çalışmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İsias Otel davasını yakından takip edeceğiz
Kaynak: DHA
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Kıbrıs, Yargı, Deprem, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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