Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC'nin uluslararası statüsü son derece kıymetli"Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC'nin uluslararası statüsü son derece kıymetli"Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü

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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC'nin uluslararası statüsü son derece kıymetli" Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile gerçekleştirdiği görüşmede, "KKTC'nin özden gelen...

29.01.2025 14:39
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC'nin uluslararası statüsü son derece kıymetli"

Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile gerçekleştirdiği görüşmede, "KKTC'nin özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli. Bu konuda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de aynı doğrultuda bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarına başladı. Yılmaz, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Görüşmenin basına açık kısmında açıklama yapan Öztürkler, Cevdet Yılmaz'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle sizi ülkemizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve meclisimizde görmek bizim için büyük bir onur. Hoş geldiniz" dedi.

" Bolu'daki yangın için derin üzüntü duyuyoruz"

Kartalkaya'da meydana gelen yangına da değinen Öztürkler, KKTC'nin bu felaket karşısında Türkiye ile aynı duyguları paylaştığını belirterek, "Öncelikle Bolu'da Kartalkaya'da yaşanan yangından dolayı üzüntümüzü, ana vatanımızın yasını burada tutuyoruz. Tekrar Türkiye'mizin başı sağ olsun. Burada hükümetimiz de 1 günlük yas ilan etmişti. Yasınızı burada yaşadık. Tekrardan herkesin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin uluslararası alanda tanınırlığı konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Meclis Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğü ve tanıtımı noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, TBMM Başkanının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ciddi emek ve çalışmaları olduğunu ve bu nedenle ana vatana teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

"Egemen eşitliğimiz ve uluslararası statümüz konusunda kararlıyız"

Kıbrıs meselesinde Türkiye ve KKTC'nin ortak duruşuna dikkat çeken Öztürkler, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özden gelen hakları noktasında egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü noktasındaki hem ana vatanımızın hem bizlerin kararlılığı önemlidir. Kıbrıs sorununa veya Doğu Akdeniz'e baktığımızda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanmasıyla birlikte enerji noktasındaki gelişmeler, siyasi ve stratejik konular Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşadığımız ve iyice idrak ettiğimiz günlerden geçtiğimizi gösteriyor" açıklamasını yaptı.

"Yeni Meclis yerleşkemiz için teşekkür ederim"

Meclis'in yeni yerleşkesi hakkında da açıklamalarda bulunan Öztürkler, "Özellikle yeni yerleşke için de çok teşekkür etmek istiyorum. Her hafta gittiğimizde inanılmaz bir yoğunlukla çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Çok ciddi bir çalışma var orada. Çok güzel, çok donanımlı ve modern bir meclis binamız var. Çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Sizlerin bizlere olan ziyaretleri bizlere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne güç vermektedir. Tekrardan hoş geldiniz der, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

"Bolu'daki yangın hepimizin ciğerini yaktı"

Daha sonra söz alan Cevdet Yılmaz ise, KKTC'de bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Seçildikten sonra ilk ziyaretim oldu. Bu vesileyle size ve divana tekrar başarılar diliyorum, tebrik ediyorum" dedi. Bolu'da meydana gelen yangına değinen Yılmaz, Türkiye'nin ve KKTC'nin ortak acıları ve sevinçleri paylaştığını vurgulayarak, "Bolu'daki yangın hepimizin ciğerini yaktı. Gerçekten çok acı bir hadise. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin. Bu acı hadiseden sonra gösterdiğiniz dayanışma için, ilan ettiğiniz milli yas için ben de şükranlarımı sunuyorum. Buda gösteriyor ki biz sevinçte, tasa da bir olan bir milletiz. Her zaman iyi günde kötü bir aradayız. Bunu bir kez daha görmüş, hissetmiş olduk " ifadelerini kullandı.

KKTC'de çeşitli temaslarda bulunacağını belirten Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli kesimlerle, gençlerle, muhtarlarla görüşmemiz var. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini ziyaret edip inşaatın artık tamamlanmak üzere diyelim, son rötuşları yapılıyor. Oraları hep birlikte gezeceğiz" dedi. Ayrıca, KKTC'nin dördüncü 5 yıllık kalkınma planının açıklanacağı toplantıya katılacağını belirterek, bu planın önemine dikkat çekti. Üst düzey temaslarda bulunacağını kaydeden Yılmaz, "Meclisler bir ülkenin kalbidir. Milli iradenin tecelli ettiği kurumlardır. Dolayısıyla gerçekten çok çok önemli görüyoruz meclisi. Meclisler arası ilişkileri de çok değerli görüyoruz" ifadelerini kullandı. TBMM ile KKTC Meclisi arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin önemine değinen Yılmaz, parlamenter diplomasinin Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmada kritik bir rol oynadığını belirtti.

Türkiye-KKTC iş birliği ve yasama süreci

"Yasalar olmadan birçok alanda mesafe almak mümkün değil" diyen Yılmaz, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve mali iş birliği programına dikkat çekti. Yılmaz, "Kıbrıs'ın kalkınması, Kıbrıs Türk'ünün refahının artması için çok sayıda projelerin olduğu, kara yolundan sulamaya, sağlıktan sanayiye birçok başlığı olan kapsamlı bir iş birliği programımız var" dedi. Yılmaz bu programın uygulanmasında yasama süreçlerinin önemine vurgu yaparak, "Kanuni süreçlerin bizim önümüzü açması gerekebiliyor. Buralarda verdiğiniz desteğe de meclis olarak tüm gruplarınızın verdiği desteğe de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KKTC'nin hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli"

Yılmaz, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşması gerektiğini vurgulayarak, "KKTC'nin özden gelen hakları, egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü son derece kıymetli. Bu konuda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de aynı doğrultuda bakıyoruz. Bir gerçeklik var. Yarım asrı geçen bir gerçeklik var. Bundan sonra ne olacaksa bu gerçeklikle birlikte olmak durumunda. Uzun yıllar denenmiş, sonuç alınmamış yöntemi tekrar tekrar denemenin bir anlamı olmadığına inanıyoruz. Bu noktada da hem kardeş ülke olarak hem garantör ülke olarak her zaman yanınızda olduğumuzu, bütün gücümüzle, imkanımızla Kıbrıs Türk'ünün hakkını, hukukunu sizlerle birlikte savunmaya devam edeceğimizi de vurgulamak istiyorum" dedi.

Yılmaz, KKTC Meclisi'ne gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, "Bugün yaptığınız bu güzel sıcak karşılama için, misafirperverlik için de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yeni Meclis yerleşkesinde yapılacak incelemelerde daha fazla konunun ele alınacağını belirtti.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC'nin uluslararası statüsü son derece kıymetli"Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü - Son Dakika
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