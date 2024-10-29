Cumhuriyet Bayramı Konserinde Coşku Sürüyor

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(MANİSA)- Manisa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve memleketimizi çok seviyoruz" dedi.

Manisa'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyetin ilanının 101'inci yıldönümü dolayısıyla dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan konser verdi. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşi Didem Özel'le birlikte katıldı.

Konser öncesinde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak "Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Ben şuracıkta doğdum, burada evlendim. Burada büyüdüm ve yine orada çok uzun yıllar oturdum. Her birisi buraya 200 metre mesafede. Yıllarca yıllarca özlediğimiz bir akşamı bugün yaşıyoruz. Hepinize minnetlerimi sunarım ki Manisa'da Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir coşkuyla fener alayımızı gerçekleştirdik. Buraya vardık. Burada da Cumhuriyetin yılmaz savunucusu, ülkemizi ve Atatürk'ümüzü dünyaya tanıtan, dünyanın önünde saygıyla ayağa kalktığı, dakikalarca alkışladığı ve bu ülkenin aydınlık yüzünü bütün dünyaya gösteren Fazıl Say'ı dinleyeceğiz. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Meslektaşım Serenad Bağcan'ı dinleyeceğiz. Kendisine memleketime hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"Her tercihe saygılıyız"

"Biz tüm kültürlere, inançlara, mezheplere, etnisitelere saygılıyız" diyerek sözlerini sürdüren Özel, şunları söyledi:

"Her tercihe saygılıyız. Mehteran da bizim klasik müzik de bizim. Türk Halk Müziği de bizim. Türk sanat müziği de bizim. Gençlerimizin sevdiği Türkçe rap de rock da bizim. Bugün akşam memleketimde böyle bir konseri dinlememe imkan verdiği için Cumhuriyet tarihinde bu ilçeyi ilk kez bir Cumhuriyet Halk Partili kazandı çok partili dönemde. Onu çok Şehzadeler Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum sevgili Gülşah'a. Hemen yanı başındaki ilçeyi şimdi oturduğumuz ilçeyi kazandık. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ediyorum. Gecenin gerçek ev sahibi benim kadar Manisa'yı hangi siyasetçi seviyordur desem elbette ki Manisa'ya gerek herkese gerek Ferdi Zeyrek.Şu meydandan bir soy isim duysak köyünü biliriz. Babasını biliriz. Akrabalarını biliriz. Biz Ferdiyle böyle Manisalılarız. Ona verdiğiniz destek için, bugünü bize yaşattığınız için sevgili Ferdi'ye ve bize destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu şehirde doğdunuz. İyi ki bu şehirde doydunuz. İyi ki bu şehri ve ülkenizi seviyorsunuz."

"Hep beraber başaracağız"

Konuşmasında TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını da hatırlatan Özel, "Son sözüm şudur; geçtiğimiz hafta büyük bir terör saldırısıyla 5 canımızı kaybettik. Mitingler iptal edilsin. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edilsin dendiğinde şunu söyledim; hayır. Aksine inadına yapacağız. İnadına kutlayacağız. Türkiye'nin dışarıdaki düşmanları da görsün. Atatürk'ün emanetine sahip çıkmayan Cumhuriyet düşmanları da görsün. Ne terörden korkuyoruz, ne bir başkasından, ne teröre, ne korkuya teslim oluyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni ve memleketimizi çok seviyoruz. Bu çağrımıza uyup bugün Ankara'da yüz binler milyon oldu Anıtkabir'e aktı. 81 ilden birbirinden güzel görüntüler var ve her birisi için her birinize çok teşekkür ediyorum. Biz birbirimizi ve ülkemizi seviyoruz. Hep beraber başaracağız. Çok güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. Nice bayramları yaşamak üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Atatürk'ün bizlere en büyük emaneti olan Cumhuriyete ölene kadar sahip çıkacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise "İkinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nda sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü Manisam'daki herkes en iyi şekilde yaşamayı, en değerli şekilde yaşamayı hak ediyor. Manisa'm öyle bir değişti ki artık Manisa'mda Shakespeare'in oyunları oynanıyor. Artık Manisa'nın da vals yapılıyor. Bugün Manisa'mda sevgili Fazıl Say ve sevgili Serenad Bağcan dinleniyor. Benim en büyük arzum, Manisa'mda yaşayan herkes artık özlenen değil özenilen bir kentte yaşasın. Manisa öyle bir kent olsun ki Mustafa Kemal'in adı fısıltılarla değil haykırarak herkes 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diye bağırsın. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük emaneti olan Cumhuriyeti ölene kadar sahip çıkacağız. Ölene kadar onun bekçisi olacağız. Ben Cumhuriyet Bayramımızı tekrardan kutluyorum. 'Yaşasın cumhuriyet' diye haykırıyorum" ifadelerini kullandı.

Konserin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Fazıl Say ile Serenad Bağcan'a hediye takdim etti.