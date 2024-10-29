Cumhuriyet'in 101. Yılı Dolmabahçe'de Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılı Dolmabahçe'de Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı Dolmabahçe\'de Kutlandı

Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet Bayramı'nda yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

29.10.2024 15:55
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CUMHURİYET'in 101'inci yılı yurdun dört bir yanında kutlanırken, Dolmabahçe Sarayı da ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek için saray önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı, yurdun dört bir yanından etkinliklerle kutlanıyor. Dolmabahçe Sarayı da yurdun dört bir yanından gelerek Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etmek isteyenlerin akınına uğradı. Almanya'dan gelen Rabia Topal, "Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul'a ikinci gelişimizin Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi bizi daha da mutlu etti. İlk geldiğimde fazla görememiştim ama bugün doya doya seyrettim. Anlamlı bir günde burada olmak gerçekten güzel. Gurbette yaşıyorsanız bunun hasretini çekiyorsunuz. İstanbul'u görmek bir ayrı güzel ama böyle tarihinizi burada tekrar görmek yani insanı duygulandırıyor. Çünkü biz Almanya'da bunlara sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİR DIŞINDAN ZİYARETÇİ AKIMI'

Konya'dan Cumhuriyet Bayramı için İstanbul'a gelen Elif Aktaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çok önemli bir gün, Dolmabahçe Sarayı'na geldiğim için duyguluyuz. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu değerli eseri çok iyi korumamız gerekiyor ve değerini bilmemiz gerekiyor. Toplum olarak ayrıştırıcı değil, bütünleştirici bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Cumhuriyeti çok seviyorum, Atatürk'ü çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Umarım ülkemiz çok daha iyi yerlere gelir" dedi. Kayseri'den ailesiyle ilk kez İstanbul'a gelen Aydın Özdemir, "İlk defa İstanbul'a geliyorum. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı benim için burada kutlamak daha anlamlı oldu. Medeniyetimizin kuruluş yerlerinden biri olan İstanbul'u gezip görmek fırsatını da bu sayede bulduk" diye konuştu.

'ÇOÇUKLARIMIZLA GELDİK, HEYECANLIYIZ'

Dolmabahçe Sarayını çocuklarıyla birlikte ziyaret eden Ayşegül Açıkgöz Aktan, "Bugün heyecanlıyız. Hep birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Biz de özellikle çocuklarımızı buraya getirmek istedik. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı çocuklar olması, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaları, geleceğimizi temsil ettikleri için çok önemli. Bugün onlarla burada olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Özge Yıldırım ise, "Öncelikle çok gururluyum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış bir Cumhuriyetin ülkesinde doğup büyüdüğüm için ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle yetiştiğim için kendimi çok gururlu ve onurlu hissediyorum. Dilerim Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalır ve aynı şekilde gençlerin elinde yükselmeye devam eder. Gerçekten şu an ben burada olduğum için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

DOLMABAHÇE SARAYI 17.30'A KADAR ZİYARETE AÇIK KALACAK

Cumhuriyet'in 101'ünci yılı kutlamaları kapsamında tüm bölümleri halka açılan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar biletlerini girişten alabilecek. Saray, saat 17.30'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in 101. Yılı Dolmabahçe'de Kutlandı - Son Dakika

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