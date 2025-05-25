Cumhuriyetçiler Kurultayı Ankara'da Başladı

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) düzenlediği "Cumhuriyetçiler Kurultayı" başladı. THTM Yürütme Kurulu Sözcüsü Oğuz Oyan, "Dinci despotik, şeriatçı, tarikatçı iktidar bloğuna karşı üç sütun üzerindeki cumhuriyetçi temeller etrafında birleşip kuvvetli karşı cepheyi oluşturmamız lazım. Meydan okumaya karşı meydan okuma hareketi şarttır" dedi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) bu hafta sonu Ankara'da "Cumhuriyetçiler Ayağa" sloganıyla TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın Kızılay'daki Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Cumhuriyetçiler Kurultayı", Sanatçı Orhan Aydın'ın selamlama konuşması ile başladı. Aydın, "52 yıldır sanat yapıyorum. Bütün darbeleri gördüm. Hiç bu kadar hayasız, hiç bu kadar vicdansız, hiç bu kadar ahlaksız zamanlar görmedim" ifadelerini kullandı.

Aydın'dan sonra kürsüye çıkan THTM Yürütme Kurulu Sözcüsü Oğuz Oyan, yapmış olduğu açılış konuşmasında kurultayın amacına ilişkin bilgi vermenin yanısıra, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Oyan, "12 Eylül rejimi ve arkasındaki dış dinamikler amaçlarına büyük ölçüde ulaşmışlardır. Cumhuriyet karşıtı güçler palazlanmıştır. AKP, 2023'te, 1923'ü tarihe tamamen gömmek hevesindeydi. Bunu başaramadı. Bu da bizim tesellimiz olsun" dedi.

Mevcut iktidarın 2002 yılından itibaren iktidarda olmasının nedenlerinden birinin muhalefetin yetersiz olmasında kaynaklandığını öne süren Oyan, "AKP'nin bu kadar uzun süre iktidarda kalmasında Türkiye'de muhalefet örgütlenmesinin yapılamamasından ve muhalefetin geri mevzilerden hareket etmesi, savunmacı bir karakteri olması önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

"Bu kriminal bir iktidar"

Mevcut iktidarın, seçimlerde kaybetmesine rağmen iktidarın elinde bulundurduğu devlet gücünü iktidardan ayrılmamak için kullanacağını öne süren Oyan, "Şer ittifakının seçmen tabanı daralıyor. Seçimle gitmemek üzere devletin tüm zor unsurlarını kullanmaya kararlı bir iktidar ile karşı karşıyayız. Çünkü bu kriminal bir iktidar. Gitmemesi gerekiyor. Giderse çok fazla hesap sorulacak ondan. Hesap sormayız diyenlerin bile kaçınılmaz olarak hesap soracağı bir dönem açılacak. Bu müthiş bir korku yaratıyor. Ayrıca tabi bu iktidar türü, tek adamın ayarlanmasıyla bütün bir ülkenin taviz vermeye zorlanacağı bir sistem ve o tek adamın da çok fazla foyası olduğunu düşünün" dedi.

"19 Mart sonrasındaki toplumsal hareketlenme önemli bir şeydir"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların, iyi bir mücadele zemini yarattığını belirten Oyan, "Türkiye'de 19 Mart sonrasındaki toplumsal hareketlenme önemli bir şeydir. Gençliğin çok önemli bir katkısı oldu. Tabi gençliğin ne derece örgütlendiği sonrasında ayrı bir tartışma konusu. Ama Türkiye'de, 'artık yeter' diyebilen toplumsal hareketlenmenin olması biz cumhuriyetçiler açısından son derece iyi bir mücadele zemini oluşturuyor. Bunun yetmeyeceği üzerinden bakıyoruz ama biz meselelere" diye konuştu.

Oyan, İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle CHP'nin düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerine ilişkin "Ana muhalefet, meydanlarda diyor ki, 'erken seçim'. Meydanlarda diyor ki, 'tutuksuz yargılansın'. Meydanlarda diyor ki, 'TRT'de yayınlansın yargılama'. Kardeşim ne kadar geri talepler bunlar? Toplamışsın milyonları meydana, ne güzel. 'İstifa' diye bağıracaksın. Ne demek yani erken seçim, 'gel aday ol' demek tekrar Tayyip'e. 'İstifa' de. Kitleler hazır bağırmaya. Bu kadar kriminal bir iktidar istifadan başka bir şey yapamaz. İkincisi, 'derhal serbest bırak' talebi yerine neden tutuksuz yargılansın? Bu kadar içi boş şeylerle mücadele sürdürülebilir mi? Üstelik kitle mücadeleye hazırken" dedi.

CHP'yi eleştiren Oyan, "Despotik olmak zorunda olan bir iktidar bu. Her türlü hukuk tanımaz niteliği bakımında hem de kendi inşa etmek istediği rejim bakımından despotik olmak zorunda olan bir iktidar var. Buna karşı yumuşak muhalefet, normalleşme, şu-bu üzerinden bir şey yapılamaz" dedi.

"Çok yüksek bir ses verilmesi gerekiyor"

Terör örgütü PKK'nın yayınladığı fesih bildirisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Oyan, "PKK'nın fesih bildirisi aslında hem Lozan'ı, hem 1924 Anayasası sonrası tüm gelişmeleri yani Cumhuriyet'i aslında hedef aldı. Böylesine Cumhuriyet'i yok sayan, bir yandan da Sevr'e özenen bir açıklamaya iktidar cenahından herhangi bir tepkinin gelmediğini görüyoruz. Buna karşı çok yüksek bir ses verilmesi gerekiyor" dedi.

Cumhuriyetçiler Kurultayı bir harekete dönüşsün"

Oyan konuşmasını bitirirken, "Dinci despotik, şeriatçı, tarikatçı iktidar bloğuna karşı üç sütun üzerindeki cumhuriyetçi temeller etrafında birleşip kuvvetli karşı cepheyi oluşturmamız lazım. Meydan okumaya karşı meydan okuma hareketi şarttır. Yarın burada beş oturum yapılacak. Oturumlarda bunlar tartışılacak. Biz bu Cumhuriyetçiler Kurultayı'nı bir kereye özgü bir şey olarak düşünmedik. Devamının gelmesini istiyoruz ve Cumhuriyetçiler Kurultayı bir harekete dönüşsün" ifadelerini kullandı.

Oyan'ın konuşmasından sonra Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkan Vekili Safa Yenice, Büyük Kemalizm Kurultayı adına Arif Anıl Öztürk, Eğit-Der adına Filiz Savaşkan, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Kemalist Yön Hareketi adına Taylan Toraman, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, Sosyalist Kültür adına Miraç Ordu, TMMOB İkinci Başkanı Ekrem Poyraz, Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk, 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği adına Ceren Kalay Eken, ODTÜ Mezunları Derneği'nden Nadir Avşaroğlu ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Yürütme Kurulu üyesi Erhan Nalçacı yaptıkları konuşmalarla kurultayı selamladı.

Orhan Aydın'ın, Nazım Hikmet'tin "Davet" şiirin okuması ardından Ekim Korosu'nun şarkılarıyla Kurultay'ın açılış oturumu sonlandı. Kurultay yarın yapılacak çalıştaylarla devam edecek.