D-8 Genel Sekreteri İmam, teşkilatın tarihinde İstanbul'daki zirvenin önemli olduğunu söyledi Açıklaması

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Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir İmam, 8 Haziran'da İstanbul'da Gazze başlığıyla düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin, "(Zirve) Teşkilatın tarihi açısından, kritik küresel sorunları ele alma ve bölgede barış ile istikrarı destekleme konusundaki kararlılığı vurgulayan önemli bir toplantı oldu." dedi.

İmam, D-8'in 27'nci kuruluş yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

D-8'in 27'nci yılını gururla kutladıklarını anımsatan İmam, geçen 27 yılda, teşkilatın büyüdüğünü ve geliştiğini, üye devletler olan Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye arasında sürekli ekonomik işbirliğini geliştirmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

İmam, "Bu yıl, başta ticaret ve gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesi olmak üzere çeşitli sektörlerde elde edilen önemli başarılarla D-8 organizasyonu için özellikle dikkate değer bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu. Üçüncü D-8 Ticaret Bakanları Konseyi ve Gayriresmi D-8 Ticaret Bakanları Konseyi toplantılarını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten İmam, bu toplantıların, üye devletler arasında daha sorunsuz ve sağlam ticari ilişkilerin kolaylaştırılmasında önemli bir adım olan D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Protokolü'nün imzalanmasına yol açtığını, buna ek olarak özel sektör temsilcileri ve iş dünyası dernekleriyle kapsamlı ilişkiler kurduklarını ve böylece D-8 topluluğu içerisinde ticari faaliyetlerin artırılmasına yönelik kararlılığı güçlendirdiklerini anlattı.

İmam, çabalarının ticaretin ötesine geçtiğini, yurt içi ve dışında çok sayıda medya kuruluşu ve organizasyonuyla işbirlikleri yaparak medya faaliyetlerini ve dış ilişkilerini önemli ölçüde artırdıklarını, bu inisiyatiflerin, ekonomik işbirliği misyonunu daha ileriye taşıyarak etkilerini ve görünürlüğünü güçlendirdiğini dile getirdi.

"D-8 için tarihi bir dönüm noktası, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Gazze'deki durumu görüşmek üzere İstanbul'da düzenlediği Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı oldu. Teşkilatımızın tarihinde türünün ilk örneği olan bu toplantı, kritik küresel sorunları ele alma ve bölgede barış ile istikrarı destekleme konusundaki kararlılığımızı vurguluyor." diyen İmam, Bangladeş Dakka'da 21 Mayıs'ta düzenlenen Birinci D-8 Gençlik Bakanları Toplantısı'nın da önemli olduğunu ifade etti.

"Sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek müreffeh bir gelecek için çalışacağız"

İmam, Genel Sekreter olarak çeşitli etkinliklerde D-8'i temsil ettiğini, Antalya Diplomasi Forumu'na panelist olarak katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"D-8 Sekretaryası olarak, D-8 teşkilatının faaliyet gösterdiği farklı alanlarda, Teşkilatın temel hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, hem kısa hem de uzun vadede planladığımız çeşitli faaliyet, proje ve girişimlerimiz bulunmaktadır. 27'nci yılımızı kutlarken, D-8'in kurucu liderlerine saygılarımızı sunuyoruz. Onların vizyon ve kararlığı, başarılarımızın temel taşı olmuştur. Sarsılmaz destek ve işbirlikleri için tüm üye ülkelere, ortaklara ve paydaşlara en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki yolculuk daha fazla büyüme ve başarı vadediyor. Birlikte, ekonomik işbirliğini geliştirerek ve tüm uluslarımız için sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek müreffeh bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz."

İmam, 8 Haziran'da İstanbul'da Gazze başlığıyla düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na da değinerek, "(Zirve) Teşkilatın tarihi açısından, kritik küresel sorunları ele alma ve bölgede barış ile istikrarı destekleme konusundaki kararlılığı vurgulayan önemli bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

"Gazze" başlığıyla düzenlenen toplantının ortak bildirisinde, D-8 üyelerinin, en temel ahlaki ve insani değerlere saygı gösterilmeksizin 8 ayı aşkın süredir süren aralıksız İsrail saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi'ne ve halkına yaşatılan insani felaket karşısında dayanışma içinde olduğu teyit edilerek, "İsrail'in acımasız saldırılarının Filistin ekonomisi ve altyapısı üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha verdiği zararı kabul ederek, Gazze Şeridi'nde ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik acımasız ve insanlık dışı İsrail saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Acil ateşkes çağrısının yapıldığı bildiride, Gazze Şeridi'ne derhal, güvenli ve engelsiz insani yardım ulaştırılması ve Gazze'de bir BM mekanizması kurulmasını talep eden BMGK kararına uyulması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, tüm devletler, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından emredilen geçici tedbirlere harfiyen uymasını sağlamaya, askeri saldırılarını ve Refah'taki Filistinli grubu fiziki olarak tamamen ya da kısmen imhasına yol açabilecek yaşam koşullarına maruz bırakan diğer eylemlerini derhal durdurmaya çağrıldı.