Dağlarda çiriş otu bereketi - Son Dakika
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Dağlarda çiriş otu bereketi

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Erzurum'da çarşı pazarda sıkça görülen çiriş otu, dağlarda yaban hayvanlarının da ilgisini çekiyor. Bahar aylarıyla birlikte Erzurum'un yüksek kesimlerinde ortaya çıkan çiriş otu, vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Ayrıca çiriş otu, tıbbi faydaları sebebiyle tedavi amaçlı da kullanılıyor. Yemeklerde de sıkça kullanılan çiriş otu, vitamin, antioksidan, lif ve mineral içerikleriyle vücudu besliyor.

18.04.2024 10:18
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Dağlarda çiriş otu bereketi

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesinde ve Erzurum'da bu günlerde çarşı pazarda sıkça görülen "çiriş otu" dağlarda yaban hayvanlarının da ilgisini çekiyor.

Bahar ayları ile birlikte Erzurum'un yüksek kesimlerinde ortaya çıkan çiriş otu vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Kendini doğaya veren ve İspir ilçesinde yaşayan Bülent Erkan, yaptığı gözlemlerde yaban keçilerinin de çirişi yediğini ifade etti. Dağlarda doğal olarak yetişen cirişten bir çok yemek yapıldığını anlatan Bülent Erkan, "kiriş gulik turşusu"nun ise vazgeçilmez bir lezzet olduğunu söyledi.

Halk tarafından tedavi için de kullanılıyor

İnsanlar yüzyıllardır yaşamın neredeyse her alanında bitkilerden faydalanıyor. Bazı bitkiler tıbbi faydaları sebebiyle sağlık alanında kullanılırken bazı bitkiler besin bazıları ise boya ya da süs bitkileri olarak kullanılıyor. Çiriş otu da bu bitkilerden bir tanesi. Latincede Asphodelus aestivus L. olarak bilinen ve Zambakgiller familyasına ait olan çiriş otu, çoğu bölgede güllük, dağ pırasası, kirkiş otu, sarı zambak, yabani pırasa ve yeling otu olarak biliniyor. Toplumun büyük bir kısmı bazı hastalıkların tedavisinde tıbbi bitkilere başvuruyor. Bitkisel tedavi yöntemlerinin yan etkilerinin olmadığı ya da daha az olduğu düşünülmesi buna büyük bir etken olarak gösteriliyor. Çiriş otu da bölgede halkın tercih edilen bitkilerin başında yer alır.

Cirişten bir çok yemek yapılıyor

Meryem Badayman, Ekin Dinçel ve Ayla Ünver Alçay tarafından yapılan bir araştırmada çirişin; yabani bir ot olup yenilebilmesinin yanında vitamin, antioksidan, lif ve mineral içerikleri ile vücudu besleyen özelliğe sahip olması sebebiyle yaygın olarak tüketildiği belirtildi. Çiriş otu, Afrika, Arap ülkeleri, Türkiye, Mısır ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen bir bitki türü. Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Çiriş otu genel olarak zararsız ve faydaları ile ön planda olan bir bitki olarak biliniyor . Bunun yanında çirişin yaprakları henüz tazeyken de yenilebiliyor. Ayrıca çirişten çorba ve birçok yemek de yapılıyor. Haşlandıktan sonra yumurta ile kavrulması ya da peynirle de karıştırılarak yufka ekmek içinde yeniliyor. Ayrıca kaşila diye adlandırılan bir yemeği de yapılıyor. Sevilen yemeklerden biri olan kaşila, çirişin kaynatılıp, içerisine bulgur katılarak, katılaşıncaya kadar pişirilmesiyle yapılıyor. Katılaştıktan sonra içi çukurlaştırılarak yağ dökülüp ve servis edilip yeniliyor.

Dağlarda çiriş otu bereketi
Kaynak: İHA

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