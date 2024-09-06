Dağlıca Şehidi 9 Yıl Sonra Anıldı

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Dağlıca şehidi 9 yıldır unutulmadı

Şehit Babası Cemalettin Aksarı "Bir oğul kaybettim, binlerce çocuğum oldu"

DÜZCE - Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015'te hain saldırıda şehit düşen Cihan Aksarı'nın ailesi dokuz yıldır unutulmadıklarını anlattı. Anne Sultan Aksarı "Bir oğul kaybettim binlerce çocuğum oldu" dedi.

Dokuz yıl önce Dağlıca'da PKK'nın saldırısı sonrası şehit düşen Düzce'de Mamure Mahallesi'nde oturan Cihan Aksarı'nın ailesi dokuz yıldır unutulmadıkları için mutlu. Bir oğlunu kaybedip binlerce çocuk sahibi olduklarını dile getiren aile çocuklarının fotoğraflarına bakarak hüzünlendi. Oğlunun İstanbul Eyüpsultan'da çekilmiş fotoğraflarına bakarak o bölgeyi çok sevdiğini dile getiren anne Sultan Aksarı, oğlunun bir kızı çok sevdiğini ve yüzük takmak istediğini anlattı. Anne Aksarı, "Oğlum Eyüpsultanı çok severdi. Oralara gitti çalıştı. Buraya geldiğinde 'anne bir kız var' demişti. 'Bir yüzük takalım' demişti. O gün takarız oğlum demişti. Bizim evimizde doğalgaz yok. Cihan bana 'bu dertlerden seni kurtaracağım. Kalıcı konutlara gideceğiz' demişti. Eyüpsultan'ı çok severdi. Oraya gittiğimizde sandalyede yattığı zamanları hatırlıyorum. Mekanı cennet olsun. Bir oğul verdik bir sürü evlatlar kazandık. Türkiye'mizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Ben dahil tüm sülalemi savaşa götürürüm"

Baba Cemalettin Aksarı, oğlunun şehadetinin yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayanların olduğunu belirterek, "Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Bizi mutlu ettiniz. Oğlumun bugün şehit oluşunun yıldönümü. Aradan 9 yıl geçti. Demek ki biz hala hatırlarda varız. Rabbim tüm şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. Biz bir evlat verdik ama binlerce evlat kazandık. O evlatları yetiştirenlerden Allah razı olsun. Hiç bir şekilde unutmasınlar Türkiye düşmanlarına hiç bir kimse zarar veremez. Hiç bir şekilde yıkamazlar. Biz buradayız biz ayaktayız. Bu topraklar şehitlerin kanı ile yoğrulduysa hiç bir kimse bize kahpelik yapamaz. Biz buradayız dimdik ayaktayız. Seve seve savaşa giderim. Değil ben sülalemi, bir tane daha oğlum var hepsi ile beraber savaşa seve seve giderim. Benim vatanım yoksa benim mekanım yoksa ben neyim ki? Devletim varsa ben varım. Ben varsam devletim var. Devletim ve milletim için boynum kıldan incedir" şeklinde konuştu.