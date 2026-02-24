Dar Gelirlinin Sofrası Belediye Desteğiyle Kuruluyor: "Bizleri Bu Duruma Düşürenler Utansın. Buradan Yemek Almasam Açım"

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'de ekonomik krizle mücadele eden emekliler ve dar gelirli yurttaşlar çareyi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dayanışma Merkezi'nde buldu. Her gün merkezden dağıtılan ücretsiz yemeği evine götüren 53 yaşındaki Zülfü Erbap, "Fakir fukaranın faydalandığı, iyi bir yer. Bizleri bu duruma düşürenler utansın. Buradan yemek almasam açım" dedi.

Ekonomik kriz ve artan yaşam maliyetleri emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların hayatını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki Bizizmir Dayanışma Merkezi'nde dağıtılan ücretsiz yemekler, geçim sıkıntısı yaşayan yüzlerce yurttaşın sofrasına destek oluyor.

Merkezden yararlanan 53 yaşındaki Zülfü Erbap, belediyenin dağıttığı yemek olmasa aç kalacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Fakir fukaranın faydalandığı, iyi bir yer. Bizleri bu duruma düşürenler utansın. Buradan yemek yiyenlerin çoğunluğu emekli. Benim şu anda hiçbir gelirim yok. Hiçbir gelirim olmadığı için yemek alıyorum buradan. Ama emekli olanlar da yemek alıyor. Çünkü şartlar kötü. Kötü duruma düşürenler utansın. Buradan yemek almasam açım. Ekonomik krizden dolayı iş yok. Yaşımdan dolayı da iş bulamıyorum. Biz buranın hizmetinden memnunuz. İyi hizmet ediyor."

Arıkan: "Bir emekli maaşıyla geçinilmiyor"

Emekli Salih Arıkan, emekli maaşıyla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "Yemeklerimiz güzel geliyor. Sefer taslarımız da geldi. Bazen az geliyor yemekler, yetmiyor, çünkü almak isteyen çok kişi var. CHP diye yalvarıyoruz ama... Oğlum AK Partili ama ben CHP'liyim. Bu ülkenin başına CHP geçmezse mahvolacağız. Benim bir emekli maaşım var. Bir emekli maaşıyla geçinilmiyor. Günlüğe vursan kaç paraya geliyor" ifadesini kullandı.

"Belediyeler olmasa mahvolduk"

Dayanışma merkezinde dağıtılan yemekler olmasa çok zor durumda kalacaklarını söyleyen Arıkan, şunları söyledi:

"Belediyenin yemek hizmeti olmasa batarız. ya da alacağız bi gevrek akşama kadar kemireceğiz. Ev kirası 15 bin lira, aldığın 20 bin lira. Allahtan yemek kartlarına para yatıyor, gideceğim mutfak alışverişi yapacağım. Allah CHP'den, Konak Belediyemizden, Büyükşehir Belediyemizden razı olsun. Bizi şu anda belediyeler gözetiyor. Belediyeler olmasa mahvolduk."

Çelik: "Bu hizmeti her yerde bulamazsın"

Her gün dayanışma merkezinden evi için yemek alan Arife Çelik, "Biz hizmetten memnunuz, çok iyi. Bu hizmeti her yerde bulamazsın. Benim eşim emekli. Hurda topluyor sokakta. Allah razı olsun belediyemizden, yıllardan beri kolluyor. Önceden yerine gidiyorduk, ben gitmiyordum 'Gel' diyorlardı. Utanıyordum ben. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Bize bakıyor. Allah bin kere razı olsun, hele şu mübarek ayda" diye konuştu.

Özvardar: "Hükümetimizin bir an evvel değişmesinden yanayız"

Dayanışma merkezi hizmetinden faydalanan Bülent Özvardar isimli vatandaş, "Emekliyim ben. CHP ve belediye başkanımız olmasa buradaki vatandaşların hepsi perişan olurdu. Emekli olduğumuz halde geçinemiyoruz. Evimiz kira. Biz CHP'den memnunuz. Bu kadar vatandaşın derdine derman oluyor. Hükümetimizin bir an evvel değişmesinden yanayız" dedi. Ücretsiz yemek dağıtımı yapılmasaydı tencerelerinin kaynamayacağını söyleyen Özvardar, şöyle devam etti:

"Her gün geliyoruz buraya. Sıraya girip yemeğimizi alıyoruz, evimizde tenceremiz kaynıyor. İnsanlar artıyor. İlk başlarda 100 kişiydik şimdi 300 kişiyi geçtik. Her gün buradayız. Geçim sıkıntısıyla boğuşuyoruz. Maaşımız yetmiyor. Kira, su faturası, elektrik faturası var. Nasıl yetişeceğiz! Yetmiyor. Bunu yetkililer görüyor ama umursamıyorlar bizi. Üç senedir ben buraya geliyorum, aşevinden yemeğimi alıp eve götürüyorum. Çoluğumuzu çocuğumuzu, torunlarımızı besliyoruz buradan."

Gündoğdu: "Bütün partiler duyarlı olsun"

Emeklilerin halini, yazdığı şiirle anlatan 72 yaşındaki Gazi Gündoğdu, "Öldü emekli öldü, mezarımın üzerinde yeşerdi otlar. Koyunlar, kuzular gelir de otlar. Bizim bu sesimizi, partimizden başka kimse bilmez halimizi" dedi.

Emekli olduğunu, merkezden yemeklerini aldıklarını anlatan Gündoğdu, "İnşallah bu karanlık günler, bulutlar üzerimizden geçecek ve güneşler doğacak. Sağolsunlar belediye olarak emekli maaşı için katkıda bulunuyorlar, kent lokantaları açıldı, emekliler yemeğini yiyor. İsteriz bütün partiler bunu yapsın. Bütün partiler duyarlı olsun. Emeklilere, emekçilere, garibanlara sahip çıksın. Maalesef bu ülkede bize değer verilmiyor" ifadesini kullandı. Dağıtılan ücretsiz yemek sayesinde tencelerinin kaynağını belirten Gündoğdu, "Biz hayalimizdeki emekliliği yaşayamıyoruz. Pazara gittiğimizde eli boş geliyoruz. 10 parçadan 2 parça ya alabiliyoruz ya alamıyoruz. Daha güzel bir maaş verilse emekli rahat eder. Ama 20 bin lira ne. Ev kirası çıkmaz. Şartlar çok zor, Allah bize yardımcı olsun. Ücretsiz yemek olmasa mutfağımızda tencere zor kaynardı. Taş doldurur kaynatırdık. Kaynamaz ki! 20 bin lira elektrik, su, telefon... Geri bir şey kalmıyor" değerlendirmesini yaptı.

Merkezlerde sadece ramazan ayında değil sürekli dağıtım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, dayanışma merkezleriyle ilgili ilgi verdi. İhtiyaç sahiplerine, sadece yemek değil, her alanda destek verdiklerini belirten Tut, şunları söyledi:

"Güney noktamızda her gün yaklaşık 450-500 kadar sıcak yemek dağıtımı oluyor. Aynı zamanda sosyal yardım başvurusu, hijyenik ped, bebek bezi ve mamasını da ihtiyaç sahibi ailelerimize buradan dağıtıyoruz. Özellikle bu noktada ulaşım da rahat olduğu için talepler günden güne artıyor. Yemek sayımızı da artırıyoruz. Sadece ramazan ayında değil, hafta içi her gün öğle saatinde yemek dağıtımımız oluyor. Mesela kişi sayısını 7 kişilik bildiriyorsa 7 kişilik porsiyonlarla yemek dağıtılıyor. Bir kişilikse bir kişilik. Yani gelen vatandaşımızın talebi doğrultusunda ailedeki birey saysına göre dağıtım yapıyoruz."

"Dertleşmeye bile dayanışma noktasına gelen vatandaşımız var"

Dayanışma noktası, bir vatandaş olarak benim için de çok değerli bir yer. Vatandaşımızla direkt dayanışmayı sürdürdüğümüz, direkt temas ettiğimiz bir nokta. Sosyal yardım başvurualarımızı da buradan alıyoruz. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı dayanışma noktalarımıza bekliyoruz. Vatandaşlarımız dayanışma noktalarından çok memnunlar. Bir aile gibi görüyorlar bizi. Herhangi bir sıkıntısı olduğunda dertleşmeye bile dayanışma noktasına gelen vatandaşımız var. Direkt vatandaşımıza dokunmak için buradayız, her zaman bizim kapımızı çalabilirler. "