Davutoğlu ve Erbakan\'dan ortak açıklama: Hakkari\'deki kayyum atanması yanlış

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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaretinin ardından düzenlenen basın açıklamasında; " Hakkari'de seçimlerin hemen sonrasında bir kayyum atanması son derece yanlış olmuştur" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Genel ve yerel seçimler, yeni anayasa, İsral'in Gazze saldırıları ve ekonomik gidişatın konuşulduğu ziyaret sonrası iki lider, ortak basın açıklaması yaptı.

Erbakan, şunları söyledi:

"Ekonomik kriz ve yoksulluk noktasında bir istişare yapıldı"

"Bu sohbet esnasında iki siyasi parti olarak bir önceki 31 Mart seçimlerini ve 14-28 Mayıs seçimlerini, bunların sonuçlarını bir değelendirme imkanı bulduk. Burada 'İktidar özellikle 31 Mart'ta neden böyle bir yenilgiye uğradı, muhalefetin başarısı neye dayanıyor ve bundan sonra nasıl gelişmeler olabilir' bunlarla ilgili bir istişare ve müzakere yapıldı. Tabii ki bununla beraber yeni anayasa konusunda ve aynı zamanda Türkiye'nin özellikle en önemli problemi olarak ifade edeceğimiz ekonomik kriz ve yoksulluk noktasında bir istişare yapıldı. Yine bütün bunlarla birlikte hepimizin ortak yarası olan Gazze ve Refah'ta yapılan katliamlarla ilgili Türkiye ve İslam aleminin atabileceği adımlar görüşüldü."

Erbakan'ın ardından söz alan Davutoğlu ise seçimler sonrası oluşan siyasi atmosfer, ekonomik sorunlar ve Gazze meselesiyle ilgili şöyle konuştu:

"Partiler arasındaki ilişkilerde yeni dinamik tablolar ortaya çıkıyor"

"31 Mart seçimlerinin ortaya çıkardığı tabloyu detaylı olarak ele aldık. Bu siyasi tabloda iktidar partisinin ve Cumhur İttifakı'nın yaşadığı yenilgi sonrasında iktidar cenahında ve muhlefette ortaya çıkan gelişmeleri Türkiye'nin siyasi gidişatı açısından ele aldık. Önümüzdeki dönem Türkiye'de siyasi denklemin birçok açıdan yeniden kurulduğu dönemdir. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı yumuşama eğiliminden bahsediyor, bir taraftan partiler arasındaki ilişkilerde yeni dinamik tablolar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu dinamik siyasi tablo içerisinde liderlerin birbirleriyle görüşmeleri, ülkenin genel gidişatıyla ilgili fikir alışverişinde bulunmaları büyük önem taşıyor. Çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz, halk yoksullaşıyor, gelir adaletsizliği had safhaya ulaşmış durumda, diğer taraftan yüreğimizi yakan Gazze konusu var ve tabii yargı, adalet ve anayasa alanında yaşadıklarımız... Bütün bu konularda samimi, içten bir istişare imkanı oldu. Gazze konusundaki hassasiyetimiz yüzde 100 örtüşmektedir."

Davutoğlu ayrıca yeni anayasa tartışmaları ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa konusundaki her teklif için iki parti arasında bir istişari zemin oluşturmak konusunda mutabık kaldık"

"Anayasa konusunda gelebilecek veya bizim götüreceğimiz her teklif konusunda iki parti arasında bir istişari zemin oluşturmak konusunda mutabık kaldık. Hakkari'de seçimlerin hemen sonrasında bir kayyum atanması son derece yanlış olmuştur. Yerel seçimde seçime girmesi veya belediye başkanlığı yapması mahsurlu olan bir aday var ise seçime sokulmamalıydı. Seçim bitmiş ve netice alınmışsa parti ve siyasi yaklaşımı ne olursa olsun bir belediye başkanının seçimin hemen sonrasında görevden alınması demokrasiye olan inancı sarsar, vatandaşlarımızın kendi oylarına duydukları saygıyı azaltır ve tam da terör örgütlerinin istediği bir iklim oluşmasına yol açar. Herkesin demokratik seçimlerin objektif olarak işlemesi ve sonuçlarının kabulü konusunda ortak bir zeminde buluşması gerektiğine inanıyorum."