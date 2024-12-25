Daygas\'tan İnovasyon ve Kalite Vurgusu

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ISITMA sistemleri üreten Daygas'ın kurucusu Mehmet Koç, markanın hikayesini ve gelecek vizyonunu anlattı. Koç, "Daygas'ı kurarken fark ettiğimiz en büyük eksik, kaliteli bir servis altyapısının olmamasıydı. Ne kadar iyi ürün üretirsek üretelim, müşterilere ulaşan hizmetin kalitesi yetersizdi. Bu yüzden, ürün satmanın ötesine geçerek sağlam bir servis ağı kurmaya odaklandık. Şirketimizin başarısında, müşterilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiren bu güçlü servis altyapısının büyük rolü var. Yerli üretim gücünü inovasyonla harmanlayarak 36 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

Bu süreçte karşılaştıkları eleştirileri yapıcı bir şekilde değerlendirerek markayı geliştirdiklerini belirten Koç, "Türkiye genelinde oluşturulan servis ağı, bizi diğer markalardan ayıran en büyük avantajlardan biri haline geldi. Eleştiriler bizim en önemli dostumuz oldu. Onları dinleyerek, değerlendirerek ve hızla aksiyon alarak büyüdük. Türkiye'nin ısıtma cihazları ihracatında yıllık 1,5 milyar doları aşan gelir elde ettiği bir dönemde, 36 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yerli üretim gücünü inovasyonla harmanlamak bu başarının önemli bir parçasını oluşturuyor" diye konuştu.

Koç, yerli üretim oranlarının artması sektöre olan etkisine yönelik şunları söyledi:

"Yerli üretimin artışı, sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilere daha kaliteli ürünler sunmamızı sağlıyor. Tüm ürünlerimizde ERP standartlarını uygulayarak enerji verimliliğini önceliklendiriyoruz. Ayrıca, elektrikli ısıtıcılarda A+ sınıfı ve sıcak hava üreteçlerinde B sınıfı ürünler üretiyoruz. Ürünlerimizin tamamı, çevre dostu ve yüksek performanslı üretim anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu kalite standartlarıyla 'Made in Türkiye' imzasını Avrupa, Asya ve Amerika pazarlarında gururla temsil ediyoruz."

'BİRLİKTE BÜYÜME' STRATEJİSİ

Tamamen yerli sermaye ile büyümeyi tercih ettiklerini söyleyen Koç, "Başından beri öz sermaye ile büyüdük. Borçlanmadan, kazandığımızı işimize yatırarak ilerledik. Bu hem çalışanlarımızda hem de tedarikçilerimizde güven oluşturdu. Pandemi döneminde fırsatları değerlendirdik. iki hafta boyunca satışlarımızı durdurduk. Ancak ardından, büyüme odaklı bir strateji geliştirdik. Fabrikamızı bin metrekareden 6 bin 500 metrekareye çıkardık, çalışan sayımızı ikiye katladık. Bu, sadece bizim büyümemizi sağlamakla kalmadı, iş ortaklarımıza da güven verdi. Pandemi döneminde bile sektördeki küçük bayileri büyütürken, büyük bayilerinin de iş hacmini artırmalarına destek olduk. Bu stratejiyi 'birlikte büyüme' olarak tanımlayabilirim. Biz sadece kendimiz için değil, iş ortaklarımız için de bir güç kaynağı olmayı hedefledik" dedi.

İKLİMLENDİRME VE YENİ ÜRÜN HEDEFLERİ

İklimlendirme sektöründe de söz sahibi olmayı hedeflediklerini belirten Koç, vizyonlarını şöyle anlattı:

"İklimlendirme çözümleriyle hem ısıtma hem de soğutma sistemlerinde global bir marka olmak istiyoruz. Gazlı ve elektrikli ısıtıcılar gibi yenilikçi ürünler için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni hedeflerimiz arasında kamp malzemeleri ve küçük ölçekli ısıtıcılar da bulunuyor. Ancak büyüme stratejilerini dikkatlice planlıyoruz. Önceliğimiz büyük projeler. Küçükten büyüğe gitmek yerine, güçlü bir başlangıç yaparak sektördeki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Daygas sadece bir marka değil, müşterilerimizin, bayilerimizin ve çalışanlarımızın güven duyduğu bir isim. Bu güveni boşa çıkarmamak için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendirerek ihracattaki başarı hikayesiyle de gelecek yıllarda adından sıkça söz ettirecek."