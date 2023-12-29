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DEAŞ Şüphelileri Sinagog ve Kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne Yönelik Eylem Hazırlığında Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Şüphelileri Sinagog ve Kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne Yönelik Eylem Hazırlığında Yakalandı

MİT ve EGM'nin ortak operasyonunda, Türkiye'de sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen 29 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Operasyonda örgüte ait dijital materyaller de ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu tebrik ederek teröristlere göz açtırmayacaklarını vurguladı.

DEAŞ Şüphelileri Sinagog ve Kiliseler ile Irak Büyükelçiliği\'ne Yönelik Eylem Hazırlığında Yakalandı
29.12.2023 - 12:16,
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ortak operasyonunda, Türkiye'de sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen 29 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu 'Abu Yakin El Iraki' kod adlı Micbel El-Şuveyhi ve 'Ebu Leys' kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım'in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, 'Abdullah El Cumeyli' kod adlı İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahım ve İyheb Elani'nin de aralarında bulunduğu Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı toplam 29 şüpheli, MİT ve EGM'nin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda örgüte ait çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrhahım ve İyheb Elani ifadelerinde; DEAŞ'a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye'de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 'Selman-ı Farisi Taburu' olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar 37' operasyonlarında 29 şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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