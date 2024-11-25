DeFacto, Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi Ödülünü Kazandı

Güncel

DEFACTO, perakende sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Global RLI Awards 2024'te 'Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi' ödülüne layık görüldü. İki senedir üst üste Global RLI Awards tarafından ödüllendirilen DeFacto, sürdürülebilirlik alanında projelerini sürdürmeyi amaçlıyor.

DeFacto, sürdürülebilirlik konusunda fark oluşturan çalışmaları ele alan küresel dergilerden Retail & Leisure International tarafından ikinci kez üst üste 'Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi' ödülüne layık görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki perakende konseptlerini ödüllendirmek amacıyla Londra'da düzenlenen Global RLI Awards 2024 kapsamında 'Yılın Sürdürebilir Perakendecisi' ödülünün sahibi olan DeFacto'nun ödülünü ise marka CEO'su İhsan Ateş, sürdürülebilirlik ekibiyle aldı.

DEFACTO, 2050 YILINDA EMİSYONLARI SIFIRLAYARAK NET ZERO VE İKLİM POZİTİF OLMAYI HEDEFLİYOR

DeFacto, tedarik sürecinden başlayarak sürdürülebilir ham madde alımı, tasarım aşamasında sürdürülebilir ürünlerin ortaya koyulması ve ürünlerin müşteriye ulaştığı ana kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor. 2024 yılında ilk entegre raporunu yayımlayan DeFacto, Wiser Wash tekniğiyle üretilen su tasarruflu koleksiyonunun yanı sıra zeytin ve çay derisinden üretilen vegan, sürdürülebilir inovatif koleksiyonlarıyla entegre bakış açısını ortaya koyduğu, geleceğe dönük stratejileriyle ödüle layık görüldü. Markanın 2030 hedefleri arasında, koleksiyonlarının yüzde 90'ının sürdürülebilir olması ve karbon ayak izini yüzde 55 azaltmak bulunuyor. Marka, 2050 yılında ise emisyonları sıfırlayarak net zero ve ilerleyen dönemlerde iklim pozitif olmayı hedefliyor.