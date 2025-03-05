DEM Parti, Halk Toplantılarına Başlıyor

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Haber: Berfin BAYIR - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) - DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanları Ankara'da toplandı. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu hafta itibariyle 101 noktayı kapsayan il ve ilçelerde toplantılara başlıyoruz. Halk toplantılarına milletvekilleri, Parti Meclisi ve MYK üyelerimiz katılacaklar" dedi. Yapılan halk buluşmalarının hepsini raporlaştıracaklarına dikkati çeken Oluç, "Orada sorulan sorular, kafaya takılmış konular varsa onlar ortaya çıkacak. MYK'da o raporlar değerlendirilir. Gerekirse o soruları da cevaplayacak şekilde bir toplam açıklama yapılır" diye konuştu.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası DEM Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı. Parti, 2 Mart Pazar günü Balgat'taki genel merkezinde Parti Meclisi (PM) ve il eş başkanlarıyla toplantı düzenledi. 3 Mart Pazartesi günü ise Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı. DEM Parti milletvekilleri ve belediye eşbaşkanları bugün parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Öcalan'ın çağrısı ve çağrısı sonrası yaşanan gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, DEM Parti milletvekilleri ve belediye eş başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunarak yürütülen sürece ilişkin belediyelerde ve TBMM'de nasıl bir yol haritası izleneceği tartışıldı.

"Toplantıda, belediye eş başkanları ve milletvekillerini bilgilendirildi ve yol haritası anlatıldı"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, "Hem milletvekilli arkadaşlarımız hem belediye eş başkanlarımızla ortak toplantı yaptık. İmralı'da yapılan görüşmelerle ilgili eş başkanlarımız bilgi verdi. Daha sonra eş başkanlarımız hem Öcalan'ın yaptığı açıklamayı hem Kandil'den buna verilmiş cevabı değerlendirdi. Bu konuda derli toplu bir değerlendirme yapıldı ve ardından varsa sorular onları cevapladılar. Dolayısıyla esas itibariyle bilgilendirme ve bu bilgilendirmenin sonrasındaki yol haritamızı anlatmak amaçlıydı" dedi. Oluç, şunları kaydetti:

"Şimdi biz bu hafta itibariyle il ve ilçelerde toplantılara başlıyoruz. Bu toplantılar 101 noktada olacak. Halk toplantılarına milletvekilleri, Parti Meclisi ve MYK üyelerimiz katılacaklar. Bir hafta kadar sürecek ve o toplantılarda tekrar her iki mesaj anlatılacak, konuşulacak. Varsa sorular bu halk toplantılarında sorulara cevap verilecek. Yani bir hafta boyunca Türkiye'nin her tarafında bu toplantıları gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra da zaten Nevroz etkinliklerimiz başlayacak."

DEM Parti Nevruz programı 16'sında başlayacak

Oluç, DEM Parti'nin Nevruz etkinlikleri programına ilişkin olarak, "Nevroz etkinliklerimiz 16'sında başlayacak, 23'üne kadar sürecek. Toplantıda onların da bilgisi verildi, belediye eş başkanlarımız bu bilgileri almış oldular. Dolayısıyla bugünkü toplantı bilgilendirme amaçlı bir toplantıydı" diye konuştu.

Halk toplantılarından rapor hazırlanıp MYK'ya sunulacak

Oluç, "Halk buluşmalarının ve tüm yetkili kurulların toplanmasının ardından bir deklarasyon yayımlanması planlanıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu halk buluşmalarının hepsini raporlaştıracağız. Orada sorulan sorular, hangi konularda kafaya takılmış konular varsa onlar ortaya çıkacak. MYK'da o raporlar değerlendirilir. Gerekirse o soruları da cevaplayacak şekilde bir toplam açıklama yapılır. Ama bu raporlar gelince göreceğiz onu. Önce bir toplantıları yapmamız gerekiyor. Sonuçlarını elbette Merkez Yürütme Kurulu değerlendirecek."

Siyasi parti turları 8 Mart ve Nevruz programlarına uygun planlanacak

Oluç, DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'ın siyasi partileri ziyaret turuna ilişkin olarak, "Bilgilendirme amaçlı ve elbette ki onların önerilerini alacağız. Varsa eleştirileri onları dinleyeceğiz. Dolayısıyla hem Meclis'te neler yapılacağını hem hangi adımlar atılabilir bunları konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla siyasi partilere dönük görüşmelerimiz bu çerçevede olacak. Planlamamıza uygun olarak yapılacak çünkü hem 8 Mart arkasından Nevroz planlamalarımız var. Buna uygun olarak bir tarihleme yapıyoruz. Peyderpey randevuları aldıkça basına duyuracağız. Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'yle başlıyor" ifadesini kullandı.