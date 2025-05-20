DEM Parti Heyetinden Siyasi Ziyaretler - Son Dakika
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DEM Parti Heyetinden Siyasi Ziyaretler

DEM Parti heyeti, PKK'nın fesih kararının ardından çeşitli partilerle görüştü, istişarelerde bulundu.

20.05.2025 18:57
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından başlattığı siyasi parti ziyaretleri kapsamında Yeniden Refah Partisi genel merkezinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretleri kapsamında dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüştü. Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştükten sonra saat 16: 25'te de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ile görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti yazılı bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluşan heyetimiz, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Yeniden Refah Partisi'ni (YRP) ziyaret etti.

Güncel sorunlara dair fikir alışverişinde bulunulan görüşmeler oldukça verimli geçti. Her iki ziyarette de Türkiye'nin demokratik geleceği, Sayın Abdullah Öcalan ile parti heyetimizin gerçekleştirdiği son görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs'ta ilan edilen kongre kararları değerlendirildi. Ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımlar ele alındı. Bu çerçevede TBMM'de tam yetkili bir komisyonun kurulmasının ve siyasi partilerin bu sürece etkin katılımını sağlayacak bir yöntemin esas alınmasının önemli olduğu paylaşıldı. Siyasi istişarelerimiz, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelecek Partisi ziyaretiyle devam edecek. Demokratik uzlaşı ekseninde, tüm siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdürmeyi planlamaktayız."

Kaynak: ANKA

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