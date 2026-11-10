DEM Parti İBB Meclis grubunu kurdu, Çınar olası seçimde tutumunu açıkladı - Son Dakika
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DEM Parti İBB Meclis grubunu kurdu, Çınar olası seçimde tutumunu açıkladı

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DEM Parti İBB Meclis grubunu kurdu, Çınar olası seçimde tutumunu açıkladı
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DEM Parti İBB Meclis grubunu kurdu, Çınar olası seçimde tutumunu açıkladı
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DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, İBB Meclisi’ndeki partili üyelerin CHP listelerinden seçilip kendi partilerine dönerek DEM Parti grubunu kurduğunu açıkladı. Çınar, olası İBB seçiminde uzlaşı temelinde duracaklarını ve kayyum politikasına karşı çıkacaklarını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri ile birlikte açıklama yaptı. İBB'deki olası bir seçime ilişkin tutumlarıyla ilgili Çınar, "Belediye üzerinden de antidemokratik bir uygulama gerçekleştiği durumda bizler kendi ilkelerimiz üzerinden ve uzlaşı temelinde, dayanışma temelinde duruşumuzu ortaya koymuş olacağız. Tabii ki bir kayyum politikası büyükşehre gelmesin. Bunun da karşısında durmuş olacağız. Halkın oyuyla gelen İBB'de de yönetmelidir" dedi.

Kent uzlaşısı kapsamında 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren İBB DEM Partili meclis üyeleri, tekrar partisine döndü. İBB'de DEM Parti grubu kuruldu.

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar da meclis üyeleri ile birlikte partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimde belirlenen stratejiye vurgu yapan Çınar, şunları söyledi:

"Bu strateji, kent uzlaşısıydı ve kent uzlaşısı kapsamında farklılıkları esas alan, tüm halkları, meslekleri kapsayan; yine muhalefet siyasi partilerinin bir araya getirilmesini sağlayan bir stratejiydi. Önemli sonuçları oldu. Türkiye'de özellikle muhalefetin bir araya, yan yana gelerek yerel demokrasiyi ve demokrasiyi güçlendireceğini de aslında ortaya koydu. Bu açıdan çok önemliydi ve ortak adaylar çıkarıldı. Aynı zamanda CHP adayı da desteklenerek halkımız bu adaylara oy verdi ve İstanbul'da, diğer Türkiye'nin batı kentlerinde, büyükşehirlerinde, şehirlerinde önemli kazanımlar elde edildi. Türkiye'de bir model oldu aslında. Bu açıdan da çok önemliydi. İşte yerel demokrasinin güçlenmesi; kadınların, halkların, farklı kimliklerin kendilerini kendi yerelinde ifade etmesi, söz kurması yerel demokrasinin kendisiydi aslında. Bir yerde demokratik belediyeciliği büyütecek, geliştirecek bir zemin oluşturmuş oldu. Bu kent uzlaşısı kapsamında da arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz bu süre zarfında önemli çalışmalar yürüttüler ortaklaşa ve yapmış olduğumuz bir karar ile de DEM Parti belediye meclis üyelerimiz kendi grubunu hem ilçelerinde hem de büyükşehirde oluşturmuş oldu.

"BİR BÜTÜN OLARAK YAN YANAYIZ"

DEM Parti'deki çalışan arkadaşlarımızın her biri bundan sonra demokratik siyaseti büyütecek, yerel demokrasiyi güçlendirecek ve farklı kesimlerle, toplumsal kesimlerle, kadınlarla buluşmayı sağlayacak çerçevede çalışmalarını DEM Parti sandalyelerinde ve aynı zamanda alanlarda sürdürmüş olacak. Bu açıdan bu buluşma bizler açısından çok önemli. Tabii şu demek de değil. Bugüne kadar yürütülen faaliyetlerde bir ilkeli duruş sergilendi. Belediyelere yönelik yapılan operasyonlarda, antidemokratik uygulamaların hep karşısında hem parti olarak hem de belediye meclis üyelerimiz üzerinden bir duruş sergilendi. Bundan sonrası için de bizler uzlaşıyı esas alan, kendi ilkelerimiz üzerinden demokratik siyaseti yürütebileceğimiz, yerel demokrasiyi yürütebileceğimiz bir yöntemle arkadaşlarımız kendi süreçlerine devam edecekler. Özellikle bugüne kadar belediye meclis üyeliği üzerinden emek veren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz ve artık bir bütün olarak yan yanayız."

"KENDİ PARTİMİZE GEÇTİK"

İBB Meclis üyesi Gülşen Kal Uzunyayla da "31 Mart seçimlerinde kent uzlaşısı kapsamında CHP listelerinde seçilmiş olduk 48 meclis üyesi olarak. Bundan sonra kendi partimize geçtik. Bundan sonraki çalışmalarımızı kendi partimizde sürdüreceğiz. Kadınların, gençlerin, tüm farklı kimliklerin sesi olarak bundan sonra çalışmaları bu minvalde yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATİK SİYASETİ SAVUNAN PARTİYİZ"

Açıklamaların ardından Arife Çınar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olası İBB Başkanlığı seçimine ilişkin "Böyle bir tabloda yol haritanız hazır mı? Bir adayı destekler misiniz ya da kendi adayınızı çıkarır mısınız" sorusuna Çınar, "Biz geçmişten beri hep demokratik siyaseti savunan, antidemokratik uygulamalara karşı duran bir siyasi partiyiz. Belediye üzerinden de antidemokratik bir uygulama gerçekleştiği durumda bizler kendi ilkelerimiz üzerinden ve uzlaşı temelinde, dayanışma temelinde duruşumuzu ortaya koymuş olacağız" yanıtını verdi.

"KENT UZLAŞISI DEVAM EDİYOR"

Kent uzlaşısının bitip bitmediğine yönelik soruya Çınar, "Kent uzlaşısının bittiği anlamına gelmiyor. Sadece uzun bir süredir aslında kendi siyasi partimizle yerellerde ve belediyede kendi partimiz adı altında çalışmalar yürüttük. Yaşanan sorunlardan, operasyonlardan, antidemokratik uygulamalardan dolayı bu süre uzatılmış oldu ama şu anlama gelmiyor. Kent uzlaşısı aslında devam ediyor. Her dönemde bu kent uzlaşısının farklı kimliklerle kendi varlığını ortaya koyması yerel demokrasiyi güçlendirecek bir yöntemdir ve bu çerçevede de devam etmiş olacağız" dedi.

"KAYYUM POLİTİKASI BÜYÜKŞEHRE GELMESİN"

İBB Meclisi'nde hem YENİ Parti'nin hem de CHP'nin aday çıkarması durumunda hangi tarafı destekleyecekleri sorulması üzerine de Çınar, "Bizim tutumumuz net. Yaşanan antidemokratik uygulama karşısında ve eğer bir şehri halk yönetecekse, biz halkın oyunu alarak yerel demokrasi siyasetini bugüne kadar yürüttüysek bundan sonrası için de halkın düşüncesini alan bir yerden yaklaşıp bu yönlü de belirlenecek. Tabii ki bir kayyum politikası büyükşehre gelmesin. Bunun da karşısında durmuş olacağız. Onu özellikle ifade edelim. Halkın oyuyla gelen bu halkı İBB'de de yönetmelidir diyelim kısaca" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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