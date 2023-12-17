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DEM Parti Yerel Seçim Sonuç Bildirgesi Açıklandı - Son Dakika
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DEM Parti Yerel Seçim Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi, yerel seçimlere ilişkin sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, 2024 yılı yerel yönetim seçimlerinin bölgede ve Türkiye'de ciddi siyasi etkiler ortaya çıkaracağı vurgulandı. Parti, müzakere yöntemleriyle Türkiye'nin sorunlarının çözüleceğini belirtirken, yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazır olduklarını ifade etti.

DEM Parti Yerel Seçim Sonuç Bildirgesi Açıklandı
17.12.2023 - 13:47,
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi'nin yerel seçimlere ilişkin sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, "2024 yılı yerel yönetim seçimleri sonuçları itibarıyla bölgede ve Türkiye'de ciddi siyasi etkiler ortaya çıkaracaktır. Bu seçimlerin belirleyici partisi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türkiye'nin sorunları ancak müzakere yöntemleriyle çözülür. Bu nedenle siyasi partiler arasında diyalog ve müzakerelere kıymet biçiyoruz. Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız" denildi.

DEM Parti, 15-16 Aralık tarihlerinde toplanan Parti Meclisi'nde yerel seçimlere ilişkin alınan kararlar 10 maddelik sonuç bildirgesiyle bugün açıklandı. Yerel yönetim seçimlerinde yetkinin "Merkez Yürütme Kurulu ve Eş Genel Başkanlarda" olduğu belirtilen Parti Meclisi'nin yerel seçim tutum bildirgesi şöyle:

SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ: 2024 yılı yerel yönetim seçimleri sonuçları itibarıyla bölgede ve Türkiye'de ciddi siyasi etkiler ortaya çıkaracaktır. Bu seçimlerin belirleyici partisi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

TÜRKİYE'NİN SORUNLARI MÜZAKERE İLE ÇÖZÜLÜR: Türkiye'nin sorunları ancak müzakere yöntemleriyle çözülür. Bu nedenle siyasi partiler arasında diyalog ve müzakerelere kıymet biçiyoruz. Yerel demokrasi, demokratik uzlaşı, özgür siyaset, evrensel insan hakları ve kadın özgürlükçü politikaları esas alan herkesle müzakere etmeye hazırız

ÜÇÜNCÜ YOL TEMEL STRATEJİK HATTIMIZDIR: İdeolojik-politik duruşumuz ve siyaset dilimizle ne statükocu ne de restorasyoncu çizgiye benziyoruz. Demokrasi, barış, özgürlük ve adalet değerlerini örecek üçüncü yol temel stratejik hattımızdır. DEM Parti kendisini mücadele ve müzakere partisi olarak görmektedir. Bu yol, sadece seçimde kazanım elde etme yolu değildir. Bu yol, aynı zamanda Kürt sorununun demokratik çözümü, kayyım gasplarına karşı halk iradesine sahip çıkma, yolsuzluğa ve çürümüşlüğe karşı halkın işine, aşına, yaşamına ve özgürlüğüne sahip çıkma yoludur.

KAYYIM ATANAN BELEDİYELERİMİZİ GERİ ALACAĞIZ: İzleyeceğimiz stratejiyle 2024 yılı yerel seçimlerinde kayyım atanan belediyelerimizi, yeniden halk iradesiyle yönetmek üzere geri alacağız. Bunun yanı sıra daha önce yönetiminde bulunmadığımız birçok il, ilçe, belde belediyesinin seçimlerini kazanacak ve halkı yolsuzluktan, rant şebekelerinden ve kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız. Bu hedefimize ulaşmak için parti adımızla çeşitli iş birlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz.

KENT UZLAŞISI ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ: Türkiye'nin batısında ise kenti var eden, yaşatan sosyal ve siyasal dinamikleri geniş ölçekte kapsayan tüm kurum, kuruluş,  işçi, emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inanç örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek örgütleri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlar, tüm toplumsal taraflar ve siyasi aktörlerle görüşmek, müzakere etmek, birlikte yürümek, ortak mücadeleyi örecek kent uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz.

KOLEKTİF ANLAYIŞIN BÜYÜTÜLMESİ ROLÜMÜZÜ OYNAYACAĞIZ. Başta Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tüm bileşenleri olmak üzere yerel yönetimleri bir rant dağıtma merkezi haline getiren anlayışın karşısında halkçı, ekolojik, kadın özgürlükçü çizginin biçim verdiği bir yerel yönetim anlayışını ve bu çizgiyi benimseyen tüm toplumsal, siyasal dinamiklerle güçlendirecek, ortak- kolektif bir alternatif anlayışın büyütülmesi için rolümüzü oynayacağız.

KENDİ ADAYLARIMIZ TOPLANTIMIZDAKİ TARTIŞMALARI GÜÇLENDİRMİŞTİR: Her bağımsız siyasi partinin yapacağı gibi yerel yönetim seçimlerinde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz PM toplantımızdaki tartışmalarla daha fazla güçlenmiştir. Parti Meclisimiz partimizin tüm kurullarıyla kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve demokratik aday olma süreçlerinin; yerel seçimlerin hazırlık çalışmalarında önemli bir aşama olduğunu vurgulamış ve sürecin bir demokrasi şölenine dönüşecek şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulamıştır. Kimsenin şüphesi ve kuşkusu olmasın ki halkımızın çıkarına olmayan tek bir denklemin bile kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bilakis vereceğimiz kararlar ve kuracağımız stratejik denklemlerle bütün Türkiye halklarına kazandıracağız. Parti Meclisimizde ortaya çıkan irade, önümüzdeki yerel seçimlerde sadece bir başarıyı değil; büyük bir zaferi getirecek. Biz kazanınca bu ülkenin ezilenleri, emekçileri, dışlananları, yok sayılanları kazanacak, kentler kazanacak. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye halklarını selamlıyor, mutlaka kazanacağımız inancını bir kez daha dile getiriyoruz."

Kaynak: ANKA
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Demokrasi, Siyaset, Türkiye, HEDEP, Son Dakika

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