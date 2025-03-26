Dem Partili Sakık, TBMM'de Kürsüden Ibky Bayrağı Gösterdi: "Asıl Paçavra Sizin Zihniyetinizdir, Irkçılığınızdır, Kürt Düşmanlığınızdır"

(TBMM) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağı göstererek; "Bu bayrağa bazı hadsizler 'Paçavra' diyor. Oranın temsilcileri geldiklerinde Esenboğa havaalanında Türk bayrağıyla bu bayrak yan yana dalgalanır ama asıl olan paçavra sizin zihniyetinizdir, ırkçılığınızdır, Kürt düşmanlığınızdır. Türkiye'nin orada elçiliği var, ayda 1 milyar dolar ihracat yapıyor oraya. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız? Kürtler olmasa yapabileceğiniz hiçbir şey yok" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında kanun teklifi üzerine söz alarak kürsüye çıkan Sakık, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından "paçavra" olarak nitelendirilmesini eleştirdi. Bayrağı kürsüden gösteren Sakık'a İYİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kanun teklifi üzerine söz alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu gerekçesiyle tutuklandığını hatırlatan Sakık, kararı hukuksuzluk olarak niteledi. Sakık, şunları söyledi:

"Birkaç gün içerisinde Türkiye'de olup bitenler, özellikle Haziran ayında başlayan Hakkari'deki kayyum politikasından 19 Mart'a kadar, Ekrem İmamoğlu'na uzanan o süreçteki hukuksuzluğu amasız bir şekilde kınıyoruz. Bu tür uygulamaların karşısında olduğumuzu hep söyledik ve bunun mağduru olduğumuzu söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz ve dönüp diyoruz ki, gazetecilerin yakasından elinizi çekin, bırakın kendi görevlerini yapsınlar, bunlara baskı uygulamayın. Gençlerimize dokunmayın, gençler anayasal haklarını kullansınlar. Bu ülkede demokrasi talep ediyorlar, geleceğini inşa etmek istiyor gençler. Bu ülke, gençlerin ülkesi. Bu gençler kendi anayasal haklarını kullanmak istiyorlar. Gençler bu toprakların geleceği.

Buradan Sayın Erdoğan'a çağrımdır. Size de aynı şeyi yaptılar ve size 'Bu topraklarda muhtar bile olamazsınız' dediler ama haklı bir davanın önünde hiçbir güç dayanamaz, engel oluşturamaz. 23 yıldır Başbakanlık yaptınız, Cumhurbaşkanlığı yaptınız; bugün muhaliflerinize aynı tuzağı kurmayınız. Bunun halkta karşılığı yoktur. Ben eminim cezaevine gidenler çok güçlü bir şekilde dönerler. Yıl 1994, burada dokunulmazlıklar kaldırılıyordu, ben de cezaevine gidenlerdenim. Biz haklı bir mücadelenin neferleriyiz, gidiyoruz, geleceğiz ama siz olmayacaksınız. Emin olun Ekrem İmamoğlu da buraya gelecek, Selahattin Demirtaş da buraya gelecek, Figen de (Yüksekdağ) buraya gelecek. Buna yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktada halkın iradesine saygı duymaya çağırıyorum."

"İstanbul'da mezarlara saygılı olacaksınız ama Kürt coğrafyasında tahrip edeceksiniz, demokrasilerde böyle çifte standart olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup toplantısında da değindiği Saraçhane Parkı'nın yanı başında yer alan Şehzade Camii ve mezar taşlarına eylemciler tarafından zarar verildiği iddialarına ilişkin konuşan Sakık, Kürt coğrafyasında benzer olayların AK Parti iktidarı döneminde yaşandığını hatırlatarak şöyle tepki gösterdi:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı dinlerken çok haklı bir noktada 'Kabristanlara saldırı var' diyordu. Bu kabristanda, İstanbul'da olup bitenler... 'Her mezarlığa saldırı alçaklıktır, camiye saldırı alçaklıktır' diyordu. Ben sizi birkaç yıl önce Kürt coğrafyasında uygulanan ve dozerlerle gidilip nasıl yerle bir ettiler... Sizin iktidarınız döneminde mezarlarımız yerle bir edildi, mezar taşları paramparça edildi. Bizim camilerimize gaz bombaları atıldı. Biz cenazelerimizi taşırken panzerlerle cenazelerimize saldırılar oldu. Kendinizi bizim yerimize koyun. Siz İstanbul'da mezarlara saygılı olacaksınız ama Kürt coğrafyasında mezarları tahrip edeceksiniz, camilere biber gazı sıkacaksınız, imamları alıp tutuklayacaksınız... Demokrasilerde böyle çifte standart olmaz."

DEM Parti'nin Nevruz kutlamalarında sallanan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağını "paçavra" olarak nitelendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na tepki gösteren Sakık, bayrağı kürsüden göstererek; "Bu gördüğünüz Güney Kürdistan'daki bir yapının bayrağı. Anayasal olarak Irak Kürdistan'daki yönetimi temsil eder. Bu bayrağa bazı hadsizler 'Paçavra' diyor. Oranın temsilcileri geldiklerinde Esenboğa havaalanında Türk bayrağıyla bu bayrak yan yana dalgalanır ama asıl olan paçavra sizin zihniyetinizdir, ırkçlığınızdır, Kürt düşmanlığınızdır. Türkiye'nin orada elçiliği var, ayda 1 milyar dolar ihracat yapıyor oraya. Siz niye bu kadar Kürt düşmanısınız? Kürtler olmasa yapabileceğiniz hiçbir şey yok."