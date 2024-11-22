DEM Partisi\'nden RTÜK\'e Sert Eleştiri

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(TBMM) - DEM Parti Komisyon Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde; "RTÜK anayasal bir kurum olarak tarafsız olmalı. Maalesef RTÜK, tarafsız davranmıyor. Denetim organı aslında RTÜK, fakat bir ceza kesme kurulu haline gelmiş. RTÜK benzeri kurullar dünyanın başka yerlerinde de var, onlar da ceza kesiyorlar ama RTÜK'ün sadece ceza kesmekle konuşulur ve tanınır bir kurul haline gelmesi tuhaf" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

DEM Parti Komisyon Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, RTÜK'ün üzerinde bir siyasi baskı olduğunu ancak bu baskının yanı sıra Başkan ve üyelerin de muhalefet üzerinde kurulan baskıda suçsuz olmadığını söyledi. RTÜK'ün anayasal bir kurum olmasına rağmen tarafsızlığı ihlal ettiğini belirten Oluç, sadece belli kanallara verilen cezalara ilişkin şöyle konuştu:

"AK Partili vekiller RTÜK'ün daha fazla yasak koymasını ve ceza kesmesini istiyor. İçeriğini tartışmıyorum ama sonuç olarak baktığımızda siyasi irade RTÜK üzerinde bir baskı uyguluyor. Demiyorum ki, 'RTÜK Başkanı ve üyeleri sütten çıkmış ak kaşıktır' ama belli ki bir siyasi irade baskısı var orada, bunun bir örneğini şimdi gördük.

RTÜK anayasal bir kurum olarak tarafsız olmalı. Maalesef RTÜK, tarafsız davranmıyor. Denetim organı aslında RTÜK, fakat bir ceza kesme kurulu haline gelmiş. RTÜK benzeri kurullar dünyanın başka yerlerinde de var, onlar da ceza kesiyorlar ama RTÜK'ün sadece ceza kesmekle konuşulur ve tanınır bir kurul haline gelmesi tuhaf. Düzenleyici ve denetleyici bir kurul olması lazım. Medya alanında düzenleyici olmak demek aynı zamanda o alanın gelişmesine yol açacak kimi projelere sahip olması demek. Sorunların çözümünde yayıncılık politikasının ve anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda çok fazla bilmiyoruz, duymuyoruz.

"Cezalar, RTÜK'ün tarafsız olmadığını gösteren en önemli işaretlerden biri"

Daha çok muhalefet rolünü üstlenmeye çalışan kanallara ceza kesilmeye çalışılıyor. Muhalif kanalların bazıları aslında eleştirdikleri kanalların özelliklerine bürünmüş vaziyetteler. Medya etiği açısından iktidarın yanında yer alan kanallarda eleştirdiğimiz ne varsa muhalif kanal adlı kanallarda da aynı şeyleri görmeye başladık. Buna rağmen sadece kendisine böyle bir işlev yüklemiş olan kanallara ceza kesiliyor olması RTÜK'ün tarafsız olmadığını gösteren en önemli işaretlerden biri. Sorunları azaltmak açısından RTÜK'ün önemli bir görevi olabilir ama maalesef bunu RTÜK yerine getirmiyor ve esas sorun şuradan kaynaklanıyor, tarafsızlık zedelenirken halkın haber alma hakkı engelleniyor ve ifade özgürlüğü engelleniyor. Evrensel haklar açısından sıkıntılı bir durum yaşanıyor.

Sizin yürütmeniz kayyum atıyor seçilmiş belediyelere. Geçtiğimiz günlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yerine kayyum atandıktan sonra Türk'ün yaptığı bir konuşma nedeniyle bir televizyona ceza kesilmiş. Ahmet Türk, 2015 yılında belediye başkanı seçilmiş Mardin'de, 2016'da kayyum atanmış. 2019'da belediye başkanı seçilmiş Mardin'de yine 2019 yılında kayyum atanmış. 2024'te bir daha belediye başkanı seçilmiş, yeniden kayyum atanmış. 3 kere halkın iradesiyle göreve gelmiş olan ve 3 kere bir siyasi darbe yoluyla, halkın iradesinin gasp edildiği bir şekilde yerine kayyum atanıyor. Ahmet Türk, tepkisini dile getirmiş, bundan dolayı ceza mı kesilir Allah aşkına? RTÜK ceza keserken de bir ortama bakmalı. Hepimiz öfkeleniyoruz böyle durumlarda çünkü demokrasiye hançer vuruluyor. Tabii ki tepki göstereceğiz demokrasiye hançer vurulduğu zaman.

İktidara yakın kanallar da 7/24 yayın yapıyor değil mi? Bunlar bir tane usulsüzlük yapmıyor mu, hataları olmuyor mu bunlara ceza kesilmiyor? Hiç hataları olmuyor bu kanalların, yıllardan beri olmuyor. Özellikle AK Partili vekillerin RTÜK'ten yeni yasaklar ve cezalar istemek yerine RTÜK'ün daha demokratik davranmasını talep edip, o yönde teşvik etmeleri çok faydalı olacaktır."