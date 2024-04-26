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Kadın ve Gençlik Platformu Derneği ve Türkiyem Vakfı işbirliğiyle TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Demokrasi ve Kadınlarımız" konulu panel düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Türkiyem Vakfı Başkanı Köksal Toptan, demokrasinin, kalkınmanın, huzurun, mutluluğun, barışın, sevginin, saygının toplamının kadını ifade ettiğini söyledi.

Gazze'de kadınların ve insanlığın öldürüldüğünü belirten Toptan, insanlığın büyük bir sınavdan geçtiğini, büyük bir insanlık dramıyla karşı karşıya olunduğunu bildirdi.

ABD Kongresinin onayıyla İsrail'e verilecek silah tutarının 30 milyar dolar olduğunu ve bu rakamla Afrika'daki bütün çocukların ölümden kurtulabileceğini kaydeden Toptan, şöyle devam etti:

"Ama insanlık, çocuk ölümlerini önlemek için uğraşacağı yerde, onları daha çok öldürmek için çeşitli silahlar üretmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Birleşmiş Milletler çatısı altında da dünyanın değişik yerlerinde de insanlığın bu sınavdan başarıyla geçebilmesi için, kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları üzerinde önemle duruyor. Türkiye olarak da duruyoruz. Cumhuriyetle birlikte, gelişen Türkiye'de henüz Avrupa'nın önemli ülkelerinde, kadınların seçme ve seçilme hakkı yokken, Atatürk'ün Türkiye'sinde bu tereddütsüz başarıdır."

"Kadının elinin değdiği her işte şefkat ve intizam var"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Cumhuriyet döneminde kadınların çok önemli kazanımlar elde ettiğinin altını çizerek, Avrupa'daki birçok kendini çağdaş gören ülkelerden daha önce kazanım elde ettiğini söyledi.

Şu anda parlamentonun yüzde 20'sinin kadın parlamenterlerden oluştuğunu, geçen dönemde bu oranın yüzde 17 olduğunu belirten Ünüvar, kadın elinin değdiği her işte şefkat ve intizam olduğunun altını çizdi.

Ünüvar, bunun için kadınların toplumda, siyasette, toplumsal hadiselerde, sanatta ve kültürde daha fazla yer edinmesinin arzu edildiğini kaydetti.

Kadın ve Gençlik Platformu Derneği Başkanı Rüveyde Akbay ise Türkiyem Vakfı ile birlikte çok önemli işler yaptıkları için son derece mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek olarak, Avrupa Birliği projelerinin başarıyla yürütüldüğünü ve temsilciler tarafından Türkiye ile yürütülen projelerde birinci seçildiklerini anlatan Akbay, Ulucanlar Cezaevi'nde bir kadın müzesi açtıklarını, köy okullarını tamir ettiklerini söyledi.