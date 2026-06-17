Deniz Kaplumbağası Amatör Balıkçılar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Deniz Kaplumbağası Amatör Balıkçılar Tarafından Kurtarıldı

Deniz Kaplumbağası Amatör Balıkçılar Tarafından Kurtarıldı
17.06.2026 17:44
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Kuşadası'nda, ayağına parke taşı bağlanan caretta caretta, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlandığı için su yüzeyine çıkmakta zorlanan nesli tehlike altındaki 'caretta caretta' cinsi iribaş deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Kuşadası'nda yaşayan amatör balıkçılar Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, saat 05.00 sıralarında tekneyle Davutlar Mahallesi'nden denize açıldı. Kıyıdan yaklaşık 80-900 metre uzaklaşan Şahin ve Turgut, suyun yüzeyinde çırpınan bir deniz canlısı fark etti. 2 balıkçı, bu canlının caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Arka sağ bacağına parke taşı bağlandığı için su yüzeyine çıkmakta zorlanan deniz kaplumbağası kurtarıldı.

'PARKE TAŞINI GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM'

Yaşadığı olayla ilgili büyük üzüntü duyduğunu belirten Ahmet Şahin, "Deniz kaplumbağasının ayağında kilit parke taşı bağlı olduğunu fark edince gözlerime inanamadım. Yaklaşık 2 saat boyunca arkadaşımla birlikte deniz kaplumbağasını tekneye çıkarmak için uğraştık. Başaramayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Sonunda da ipi kesip, hayvanı kurtardık. Böyle bir vicdansızlığı kim yapar; gerçekten bilmiyorum. Vicdan sahibi hiç kimsenin bunu yapacağını sanmıyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup, koruyalım" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kuşadası, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kaplumbağası Amatör Balıkçılar Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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