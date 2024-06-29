Deniz Kuvvetlerine ait 21 gemi, 21 farklı limanı ziyaret edecek

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 21 geminin 21 farklı limanı ziyaret edeceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemi, 21 limana ziyaret gerçekleştirecek. Gemilerimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

Bayram etkinlikleri kapsamında hareket edecek 21 gemi Trabzon, Sinop, Karadeniz Ereğli, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Foça, İzmir, Çeşme, Yalıkavak, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa'daki limanları ziyaret edecek.