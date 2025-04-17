Denizanası Uyarısı: Temas Durumunda Sağlık Kuruluşuna Başvurun! - Son Dakika
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Denizanası Uyarısı: Temas Durumunda Sağlık Kuruluşuna Başvurun!

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, denizanalarının bahar ayları ile birlikte göç etmeye başladığını ve bu durumun hem balıkçılığı hem de insan sağlığını tehdit ettiğini açıkladı. Temas halinde ciddi cilt reaksiyonlarına yol açabileceğini vurguladı.

17.04.2025 09:51
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AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, baharın gelmesi ile denizanalarının göç mevsiminin başladığını, özellikle mayıs- eylül ayları arasında Akdeniz'e göç eden türlerin hem balıkçılığı hem de insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Eğer temas gerçekleşirse, bölge sadece deniz suyuyla yıkanmalı ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi.

Bahar aylarının gelmesi ile denizanalarının göç mevsimi başladı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, suların ısınması ile kıyıya yaklaşan denizanalarıyla temasın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı. Prof. Dr. Korun, "Bahar aylarında başlayan göçler genellikle mayıstan eylüle kadar devam edebiliyor. Suların ısınması ile birlikte Levant Denizi'nde yoğun şekilde görülüyorlar" dedi. Prof. Dr. Korun, önceki yıllarda Antalya Körfezi'nde Manavgat'a kadar uzanan yaklaşık 100 kilometrelik alanda büyük sürüler halinde denizanalarının gözlemlendiğini söyledi.

EN ÇOK GÖRÜLEN TÜR

Antalya Körfezi'nde en sık rastlanan denizanası türünün Rhopilema Nomadica olduğunu belirten Prof. Dr. Jale Korun, bu türün Doğu Afrika kökenli olduğunu, özellikle Doğu Akdeniz'de yoğun görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Korun, "Denizanalarının 40 kilograma kadar ulaşabilen bireyleri var. Hem boyutları hem de sürüler halinde göç etmeleri nedeniyle kıyı kesimlerinde yoğun şekilde görülüyor" dedi.

Uzun yıllar Kızıldeniz üzerinden Süveyş Kanalı yolu ile Akdeniz'e ulaştığı düşünülen türün, son araştırmalara göre Doğu Afrika'da Tanzanya açıklarında da gözlemlendiğini, gemi balast sularıyla bölgeye taşındığının ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Korun, "Rhopilema Nomadica hem balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiliyor hem de temas halinde ciddi cilt reaksiyonlarına yol açabiliyor" diye konuştu.

TEMAS UYARISI

Antalya Körfezi'nde sık görülen türlerin büyük boyutlara ulaştığını belirten Prof. Dr. Korun, "Bazı denizanaları 40 kilograma kadar ulaşabiliyor. Bu da hem görsel olarak dikkat çekiyor hem de risk oluşturuyor. Vatandaşlarımız kesinlikle temas etmemeli. Eğer temas gerçekleşirse, bölge sadece deniz suyuyla yıkanmalı. Tatlı su, sirke ya da kolonya kesinlikle kullanılmamalı ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi. Deniz kenarında görülen denizanalarının parçalanmış olsa bile yakıcı etkisini sürdürebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Korun, "Yeni doğmuş olabilir, iğneleri aktif olabilir. O yüzden denizin dışında sahilde de olsa çocuklar ve yetişkinler kesinlikle dokunmamalı" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kaynak: DHA

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