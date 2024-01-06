Denizli\'de market kasiyeri pompalı tüfekle öldürüldü

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Yusuf Söylemez'in (26) tartışıp, kovaladığı amcasının oğlu Hasan Söylemez'in (25) kaçarak sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Acar'ı öldüren Yusuf Söylemez ile olaya karışan, aralarında kız arkadaşının da olduğu 6 kişi için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 20 Ağustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylenmez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez (25) ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Merve Acar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÇEYİZ PARASI BİRİKTİRİYORDU

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakar'a ait olan markette kasiyer olarak çalışan Acar, 21 Ağustos'ta Denizli'de gözyaşları arasında toprağa verildi. İşletme ve uluslararası ilişkiler mezunu olan Acar'ın, Çakar'ın baldızı olduğu, eniştesine ait olan markette çeyiz parası biriktirmek için çalıştığı öğrenildi.

OLAYA KARIŞAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri tespit etti. Ekipler, Yusuf Söylemez ile Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Buse Simay Karakaya'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Polis tarafından gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Adliyede tutukladı.

KASİYER MERVE ACAR'IN ÖLDÜRÜLME ANLARI KAMERADA

Bu arada, Merve Acar'ın öldürülme anları da marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde market önünde Yusuf Söylemez ile tartışan Hasan Söylemez'in içeri girmesi, ardından Yusuf Söylemez'in yanındaki 6 kişiyle ve elindeki pompalı tüfekle markete girip, önce Merve Acar'ı ardından Hasan Söylemez'i vurduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca olay yerindeki vatandaşların Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekiplerince ambulansa taşınması yer aldı.

OLAYA KARIŞAN 7 KİŞİ İÇİN MÜEBBET İSTENDİ

Merve Acar'ın öldürülmesiyle ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Merve Acar'ı öldürüp, amcasının oğlu Hasan Söylemez'i yaralayan Yusuf Söylemez hakkında 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi. Olaya karışan diğer kişiler Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse Simay Karakaya için ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istendi.

ISRARLA PEŞİNİ BIRAKMAMIŞLAR

Savcılık iddianamede, şüphelilerin bıçaklarla ve tüfekle öldürmeye hazırlanarak olay yerine geldiklerini, Hasan Söylemez'in şüphelilerin elinden kaçıp, markete sığınmasına rağmen ısrarla peşini bırakmadıklarını belirtti. Ayrıca şüphelilerin Hasan Söylemez ile Merve Acar'ın yaralandıklarını bilmelerine rağmen uzaklaşmalarını, olay sırasında şüphelilerin birbirlerine engel olmaya çalışmadıklarını, market içinde başka insanların bulunabileceğini bildikleri vurgulandı. Olay sırasında Merve Acar'ın bağırdığını, Acar'ın sesinin şüpheliler tarafından duyulabileceğine yer verildi. Şüphelinin marketin içine yakın mesafeden nişan alarak ateş etmesiyle Merve Acar'ı da isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Marketteki tanıkların engel olmasına rağmen şüphelinin market içine girip ikinci kez ateş ettiğine yer verilirken, Şüphelilerin Merve Acar ile Hasan Söylemez'i öldürmek isteyerek doğrudan kastla hareket ettikleri belirtildi. (DHA)