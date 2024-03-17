Denizli\'de Yaya, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Hulusi Akar: Şehit ailelerimize ve gazilerimize hiçbir ülkenin yapmadığı kadar destek oluyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Eyüpsultan Belediyesi organizasyonuyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şehit ailelerine ve gazilere hiçbir ülkenin yapmadığı kadar destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine vurgu yaptı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi.