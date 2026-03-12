Deprem Kahramanı Doktorun Hikayesi

Van ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü olarak görev yapan Doç. Dr. Mehmet Edip Akyol, acı dolu günlerde tedavi ettiği yaralıların iyileşmesiyle teselli bulduğu anları unutamıyor.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirürji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Edip Akyol, ailesine destek olmak için memleketi Van'a geldi.

Depremde dayısını, yengesini ve birçok yakınını kaybeden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Akyol, depremin en çok yıkıma yol açtığı Erciş ilçesinde kurulan sahra hastanesinde görev alarak enkazdan çıkarılan yaralılara müdahale etti.

9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depreme de görev başında yakalanan Akyol, tüm zorluklara rağmen yaralıların tedavisi için aylarca fedakarca görev yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından aralarında 10 doktorun bulunduğu Van YYÜ Arama Kurtarma ekibiyle Malatya'ya giden Akyol, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlerce görev alarak enkazdan çıkarılan yüzlerce yaralıya müdahale etti, ameliyatlarını yaptı."

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde mesleğini sürdüren Akyol, depremler sırasında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla onlarca hastanın hayata tutunmasını sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tüm meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Akyol, AA muhabirine, Van'da 15 yıl önce bir deprem tecrübesi yaşadıklarını, acı dolu günlerin hafızalarındaki tazeliğini koruduğunu söyledi.

Van'da yaşanan birinci depremin ardından kente gelerek Erciş'te kurulan sahra hastanesinde görev aldığını ifade eden Akyol, "İnsanlık için çok zor ve yıkıcı bir depremdi. Van, daha önce de büyük depremlerin yaşandığı bir yer. 1976 Çaldıran depreminde köyümüz yerle bir olmuştu. Daha sonra devlet tarafından yeni konutlar yapıldı. Ailem halen o konutlarda yaşıyor. Ben de o konutlarda büyüdüm. Aynı durumu tekrar yaşamak bizim için oldukça zor oldu. Deprem gerçeğini bildiğimiz için bundan sonra olabilecek afetlere karşı daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Her gün 3-4 ameliyathane odasında operasyonlar yaptık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir acı yaşadıklarını belirten Akyol, depremin sabahında hastaneye giderek başhekimliğe gönüllü olarak bölgeye gitmek istediğini ilettiğini dile getirdi.

Depremlerin ardından Van YYÜ Arama Kurtarma ekibiyle deprem bölgesine intikal ettiklerini kaydeden Akyol, şunları kaydetti:

"Normalde 6-7 saat sürecek yol, yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 10-12 saat sürdü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştığımızda koordinasyon birimince hemen kayıt altına alındık ve görev dağılımı yapıldı. Beyin cerrahisi ekibi olarak gittiğimizde oradaki doktorların çok yorulduğunu ve psikolojik olarak da çok yıprandıklarını gördük. Onlara biraz dinlenmelerini söyledik ve gelen vakaları devraldık. O akşamdan itibaren ameliyatlara başladık. Beyin cerrahisi olarak her gün 3-4 ameliyathane odasında operasyonlar yaptık. Beyin kanamaları, boyun ve bel kırıkları, omurga kırıkları gibi çok ciddi vakalar vardı. Hastalara ne kadar erken müdahale edersek sonuçların o kadar iyi olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyordu. Orada adeta bir aile gibi çalıştık."

Malatya'da yüzlerce hastaya müdahale ettiklerini, bu müdahaleler sırasında artçı sarsıntılara da yakalandıkları anların olduğunu söyleyen Akyol, depremler sırasında en çok insanlar arasındaki dayanışmadan etkilendiğini vurguladı.

Depremzedeler hastaneye geldiğinde, normal hastaların geri çekilerek onlara müdahale edilmesini istediğini anlatan Akyol, "Bunu bizzat gördüm. İnsanlar saatlerce sabırla bekliyordu. Bir olay beni çok etkilemişti. Depremin dördüncü günü enkazdan çıkarılan üç kardeş getirildi. İkisinin bel, birinin sırt kırığı vardı. Bacaklarda güçsüzlük vardı. Durumu ağır olan kız kardeşti. Buna rağmen sürekli 'Önce kardeşlerime bakın' diyordu. Çok duygulandık. Üçünü aynı anda ameliyata aldık. Erkek kardeşler iyileşti ama kız kardeşin durumu düzelmedi. Buna rağmen ameliyat sonrası sürekli kardeşlerinin durumunu soruyordu. Böyle durumlara şahitlik ettik." diye konuştu.

"Bayram yapmış gibi seviniyorduk"

Daha önce Van'da böyle bir durumu yaşadığını ve deprem bölgesinde çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Akyol, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Normalde de çok zor ameliyatlar yapıyoruz ama deprem bölgesinde bir insana yardım etmek çok farklı bir duygu. Hastanın ameliyattan sonra bacağını hareket ettirdiğini ya da bilincinin yerine geldiğini görmek bizi çok mutlu ediyordu. Adeta bayram yapmış gibi seviniyorduk ve birbirimizi tebrik ediyorduk. Orada çalışan bir göğüs cerrahı arkadaşım vardı. Yanımızda götürdüğümüz kumanyalarla birlikte yemek yemeye çağırdım. Çok hızlı yemek yediğini fark ettim. 'Çok mu açsın?' diye sordum. '24 saattir hiç yemek yemedim' dedi. Eşi de patoloji uzmanıydı ve o da hastaların başından ayrılmamıştı. Onlar o yoğunluk içinde yemek yemeyi bile düşünememişlerdi. O an çok etkilenmiştim. Doktorluk çok kutsal bir meslek. Temennim, afetlerin, savaşların olmadığı, barış içinde geçen yıllarda mesleğimizi icra etmek. Tüm hekimler ve sağlık çalışanları büyük bir özveriyle görev yapıyor. Hepimizin amacı insanlara yardımcı olmak ve hayat kurtarmak. Bu duygularla tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."