Depremde 26 Kişiye Mezar Olan Yağmur Apartmanı\'nın İddianamesi Hazırlandı... Sanıklar 13 Şubat\'ta Hakim Karşısına Çıkacak

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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı'yla ilgili iddianame hazırlandı. 8 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Yağmur Apartmanı'nda ailesinden 13 kişiyi kaybeden Zübeyde Kahraman, "Depremin üzerinden 19 ay geçtikten sonra iddianame hazırlandı. İlk duruşma içinde 13 Şubat 2025 tarihine gün verildi. 2 yıl sonra ilk duruşmamız görülecek. 13 canım için adalet istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlandı. 26 kişinin hayatını kaybettiği binanın yapı sahibi Ahmet Kefsiz, yapı ruhsatlarında imzaları bulunan proje müellifleri mimar Muhammet Kariptaş, mimar Mustafa Dedeoğulları, inşaat mühendisi Mehmet Yunus, inşaat mühendisi Gökhan Saydam, inşaat mühendisi Mehmet Köse, inşaat mühendisi Ayşegül Ezgi Yılmaz'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Beş defa yapı ruhsatı düzenlenmiş

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Kırıkhan Belediye Başkanlığı tarafından beş defa yapı ruhsatı düzenlendiği belirtildi. 1996 yılında yeni yapı ruhsatı verildiği, 2001-2006 yıllarında yenileme yapı ruhsatı ile bodrum kat ve kot üstü üç kat inşaat izni verildiği, bodrum kat ve kot üstü üç kat olarak ruhsatlandırılan binaya 28 Mart 2011 tarihinde verilen ruhsatla ilave iki kat yapılması için izin verildiği, daha sonra da 7 Ağustos 2015 tarihinde verilen ruhsatla ilave bir kat yapılması için izin verildiği tespit edildi. Binanın imar arşiv dosyasında bahse konu yapı ruhsatlarına dair statik analiz raporları ve statik hesaplamaların bulunmadığı öğrenildi. Raporda, "1996 tarihli yapı ruhsatının eki olduğu değerlendirilen 1996 tarihli mimari projenin uygulanmadığı, 2001 tarihli yapı ruhsatının eki olduğu düşünülen 2001 tarihli mimari projenin uygulamada esas alındığı, bahse konu proje üzerinde yapılan incelemede binanın tüm düşey taşıyıcı elemanlarının tek yönlü olarak tasarlandığı ve bu durumun diğer yönde taşıyıcı eleman rijitliğini olumsuz etkileyerek depremde yapı için yüksek derecede zafiyet yaratacak bir durum oluşturduğu tespit edilmiştir" denildi.

Raporda, 2011 ve 2015 yıllarında düzenlenen ruhsatlarla verilen ilave kat izinlerine dair 2007 Deprem Yönetmeliği'nin 7. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde mevcut yapının performans analizinin elzem olduğu, ancak bu yönde bir çalışmaya ve performans analiz raporuna dair hiçbir belge ve bilginin dava dosyasına alınan imar arşiv dosyasında mevcut olmadığına vurgu yapıldı. Raporun devamında, "2011 tarihli yapı ruhsatının eki olduğu değerlendirilen mimari proje esas alındığında, binanın ön cephesinde bulunan bir balkonun, projesine aykırı olarak kapatıldığı ve kapalı çıkma haline getirildiği, yine bu projeler esas alındığında binanın arka cephesinde projeye aykırı olarak kapalı çıkma oluşturulduğu, söz konusu projeye aykırı kapalı çıkmaların yapının depreme karşı direncini olumsuz yönde etkilediği tespit ve değerlendirmeleri yapılmıştır" ifadesine yer verildi.

Kamu görevlilerinin de sorumluluğu tespit edildi

Yağmur Apartmanı'nın projelendirilmesi, ruhsatlandırılması, yapımı ve iskan izinlerinin verilmesi süreçleri ayrı ayrı irdelendiği belirtilerek, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan isimler tespit edildi. Ayrıca farklı tarihlerde düzenlenmiş yapı ruhsatlarında imzaları bulunan dönemin Kırıkhan Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Sakman ve Ali Kurter o isimler arasında yer aldı.

"Belediyeden gelen izinler doğrultusunda işlemleri yaptım"