Depremden etkilenen illerde inşa ve ihya çalışmaları hızlandırılıyor

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde devam eden inşa ve ihya çalışmalarının bir an önce tamamlanabilmesi ve bölgeye verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut'u görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yürütülen kalıcı konutların inşasına ve bölgenin yeniden ihya sürecine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmesinin hemen ardından; Bakan Murat Kurum tarafından afet bölgesi için yeni görevlendirmeler yapıldı. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve yerinde incelenerek bir an önce tamamlanabilmesi amacıyla Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut'u görevlendirdi. Bu kapsamda, Malatya ve Kahramanmaraş'taki çalışmalar Bakan Yardımcısı Fatma Varank; Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerindeki çalışmalar ise Bakan Yardımcısı Ömer Bulut koordinesinde yürütülecek" ifadelerine yer verildi.