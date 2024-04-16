MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yerel seçimler sonucunda iktidar değişikliği olmadı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında, MHP'nin yerel seçimlerden başarıyla çıktığını belirterek, yerel seçimler sonucunda Türkiye'de bir iktidar değişikliği olmadığını ifade etti. Seçim sonuçlarıyla ilgili CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Hiçbir projeleri olmayanların konjonkturel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından TBMM'deki ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasında 17 Mart'ta düzenledikleri 14. Olağan Genel Kurultay'ında parti tüzüklerindeki bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sİstemi'ne uygun hale getirildiğini vurgulayan Bahçeli, "Siyaset önceliğimiz sınıflara, zümrelere, şahıslara hiçbir ayrıcalık tanımadan yalnızca milletimizin tamamını tarihi perspektif içinde kucaklayan ve onun devamını amaçlayan bir kavrayışla devam etmektir. Türk siyaset yapısını gelişen toplumun taleplerine göre milli ve manevi değerlere müzahir olacak şekilde yeniden ele almalı yeni bir anayasayla da taçlandırmalıyız. Siyaset, medya ve ekonomi ilişkilerini demokratikleştirmeli, insanımızın mutlu ve müreffeh olacak bir dönemin kapılarını el birliğiyle açmalıyız. Adil ve insani paylaşımı canlandırarak, yeni yüzyılda Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız" diye konuştu.

Bahçeli, konuşmasında 31 Mart'a yapılan yerel seçim sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları söyledi:

"BUGÜN ŞIMARANLARIN YARIN MİLLETTEN ŞAMARI YEMELERİ MUKADDERDİR"

"Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbette farklıdır, ikisini de birbirine karıştırmak fahiş bir yanlıştır. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren, birisini çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur, olması da mevzu konusu değildir. 'Yerel iktidar olduk' diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların milletin irade künhüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. Hiçbir projeleri olmayanların konjonktürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.

"PARTİ OLARAK MİLLETİMİZİN MESAJINI ALDIK VE GEREKLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATTIK"

31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanının 'yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma' masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. Kaldı ki, tavanı çatlak olanın temeli çürüktür, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan birisi ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar, diğeri ise mahalli özellik ve şartlara muvafık adayların tespitindeki bazı açmazlardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. MHP ile Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumdur.

"MHP, 31 MART MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDEN BAŞARIYLA ÇIKMIŞTIR"

31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar, keyfi olarak yorumlayanlar, ilkel ve ideolojik dürtülerle asıl bağlamından koparanlar zillettedir, ziyandadır, kalpleri de kaskatı kesilmiştir. MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği karalamaya ve kapatmaya teşebbüs etmemelidir, zira buna güç yetiremeyecektir."

"BÖLGESEL BİR SAVAŞIN PATLAK VERMESİ ZİNCİRLEME FELAKETLERİ TETİKLEYECEK"

İran ve İsrail arasındaki gerilime de değinen Bahçeli "İsrail ile İran arasındaki yoğunlaşan gerilimin, karşılıklı çatışma ve silaha sarılma tercihinin son bulması, Orta Doğu'ya barış, sağduyu ve sükunetin hakim olması dileğimizdir. Bölgesel bir savaşın patlak vermesi zincirleme felaketleri tetikleyecektir. Buna hiç kimsenin, hiçbir devletin hakkı yoktur" diye konuştu.

Bahçeli, TBMM İçtüzüğü ve anayasa değişiklikleri gibi reformlar yapılması gerektiğini de savunarak şunları dile getirdi:

"BİZ HAZIRIZ, DARBE ANAYASASINI RAFA KALDIRMAK SAĞDUYU VE AHLAKİ UZLAŞMA GEREKTİRİYOR"

"TBMM İçtüzüğü olmak üzere, yürürlükteki hukuk mevzuatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlaştırılmalı, bu alanda reformist adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri tamir edilerek bütün kurum ve kurallarıyla kalıcı hale getirilmesi, yönetim hayatımızdaki istikrarın el birliğiyle kökleştirilmesi önceliğimizdir. Tavsayan ve kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasından sıra DEM'e gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir. İttifak sistemi gözden geçirilerek siyasi ve demokratik istikrarı zaafa uğratan ve uygulamada şahit olunan bazı çarpıklıklar ilerleyen süreçte giderilmelidir. MHP, 100 maddelik anayasa teklifiyle mezkur hazırlığa katkı vermek için samimi çağrısını yineleyerek herkesi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etmektedir. Biz hazırız, darbe anayasasını rafa kaldırmanın sadece zaman, emek, sabır, sağduyu ve ahlaki uzlaşma gerektirdiğine inanıyoruz."