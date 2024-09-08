Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun - Son Dakika
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Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Didem Arslan\'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanların mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri dikkatlerden kaçmamıştı. Cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği konuşulurken programında aileyle defalarca görüşen gazeteci Didem Arslan Yılmaz'dan ses getirecek bir paylaşım geldi. Yılmaz "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

08.09.2024 14:38
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybını programında işleyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, gelen acı haber sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

DİDEM ARSLAN'DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Aileyi canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

BAKANLARIN BAŞSAĞLIĞI DİLEMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Didem Arslan'ın Narin'in ailesini yakından gören bir kişi olarak yaptığı yorum büyük önem taşırken, bugün 3 bakanın da Narin mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

"TÜM ŞÜPHELER AİLEYE ÇEVRİLDİ"

Narin ile gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç'in ifadeleri de iddiaları kuvvetlendirdi. Erdinç "Narin'in ailesi güçlü bir aileydi. Bu yüzden köydeki hiçbir aile de konuşamıyordu. Hatta tutuklanan amcayı aile üyeleri cezaevinde ziyaret ediyordu. Bu cinayetin içinden aileye mensup kişiler çıkacaktır. Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeleri vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle" dedi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Didem Arslan Yılmaz, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sadece Beşiktaş: Komedi ülkede adalet denen sistem tamamen bitik kimse güvenmiyor yazık. 150 26 Yanıtla
  • Mehmet Pınar: Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar. Ya ölmeli cellatlar, ya doğmamalı çocuklar 83 4 Yanıtla
  • Erol Çolak: Bu işin içinde bir iş var ailede var işin içinde 68 3 Yanıtla
  • Foşa Garden Dilek: igdam gelmeden cözüm olması mümkün değil 53 3 Yanıtla
  • Mehmet Güven: programında neden söylemedin. şimdi atıp söylemesi kolay 36 4 Yanıtla
  • Mehmet Tekin: Narin, melek oldu.Narin Melek olurken çok acı çekti, çok korktu.Kolay olmadı onun melek olması.Devletim,o ailenin kızı, evladı olmayan,Türkiyenin evladı kızı olan Narin melek in intikamını alacaktır. İnşallah araya kanaat önderiymis,yok yörenin ileri gelenleri gibileri girip örtbas teşebbüsünde bulunmazlar 15 0 Yanıtla
  • ahmet ak: iğdam şart bu cinayetler bitmez. 7 0 Yanıtla
  • Ankara null: tabi tiyatro izlettiler 4 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan: bu ülkeye idam gelmediği sürece masumlar ölmeye devam edecek 3 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal: BÜTÜN PROBLEM ADALETSİZLİK 2 0 Yanıtla
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