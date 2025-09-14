Didim'de Filistin Konferansı

Aydın'ın Didim ilçesinde, "Filistin şehidimiz Ayşenur Ezgi Eygi ve Gazze Bize Ne Öğretti?" konferansı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Didim Belediyesi Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'ndeki konferansın açılışında konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, Gazze'nin vicdan ve iman meselesi olduğunu ifade etti.

Güneş, işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi hatırlatarak, onun izinde yürümenin ümmet bilincini canlı tutmak olduğunu ifade etti.

Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Altuncu Filistin meselesinin tarihsel süreci ve işgalin boyutlarını, yazar Taha Kılınç da Ayşenur Ezgi Eygi'nin Kudüs ve Gazze duyarlılığını anlattı.