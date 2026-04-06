Dijital Deneyim Merkezi'nde "Kiraz Çiçeği Günleri" Başlıyor

(İSTANBUL) - Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, nisan ayında ziyaretçilerini keşif ve deneyim odaklı etkinliklerle karşılıyor. Katılımcılar, "Kiraz Çiçeği Günleri" kapsamında "Düşler Zamanı: Japonya" sergisinden ilham alınarak hazırlanan Sumi-e, Kintsugi, Shodo ve Anime Karakter Tasarım gibi atölyelerde kendi eserlerini yaratma fırsatı bulacak. Merkezde düzenlenecek Immersive Yoga ve Gong Banyosu seansları ise hem bedensel hem de zihinsel yenilenme olanağı sunarak ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim yaşatacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ bünyesindeki Dijital Deneyim Merkezi, nisan ayında ziyaretçilerini keşif ve deneyim dolu bir programla buluşturuyor. "Kiraz Çiçeği Günleri" kapsamında "Düşler Zamanı: Japonya" sergisinin ilham verici dünyası eşliğinde Sumi-e (Japon mürekkep resmi), Kintsugi (seramik tamiri sanatı), Shodo (Japon kaligrafisi) ve Anime Karakter Tasarım atölyeleri gerçekleştirilecek. Katılımcılar, bu atölyelerde hem Japon sanatının geleneksel tekniklerini öğrenme fırsatı bulacak hem de kendi eserlerini ortaya çıkararak yaratıcı yolculuklarına adım atacak.

Her atölye, katılımcıların yaratıcılıklarını keşfetmelerine, el becerilerini geliştirmelerine ve sanatsal ifadelerini özgün bir şekilde ortaya koymalarına olanak sağlayacak.

"Immersive Yoga ve Gong Banyosu" Dijital Deneyim Merkezi'nde devam ediyor

Sanatı teknolojiyle buluşturan Dijital Deneyim Merkezi, ziyaretçilerine sıra dışı ve çok yönlü bir deneyim sunmaya devam ediyor. YogaKioo yürütücülüğünde gerçekleşen Immersive Yoga seansları, ses ve ışıkla desteklenen 360 derece projeksiyonlarla çevrili bir ortamda katılımcılara sürükleyici bir yoga deneyimi yaşatıyor.

Gong Banyosu ise müzenin sanatsal atmosferinde gonglar, Tibet ve kristal kaseler gibi enstrümanların titreşimleri eşliğinde gerçekleşiyor. 50 dakikalık seanslar, nefes ve meditasyon teknikleriyle zenginleştirilmiş olarak beden, zihin ve ruh dengesini yeniden keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Her iki deneyim, şehrin karmaşasından uzaklaşmak, görsel ve işitsel uyaranlarla sınırların ötesinde dinginlik yaşamak ve keşif dolu bir yolculuğa devam etmek isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat oluşturuyor.

Biletler Passo üzerinden satışa sunulacak olup, bilet fiyatına müze girişi dahildir. Atölye alanına giriş için biletlerini gösteren ziyaretçiler, gişeden bilekliklerini temin edebilir.

Etkinlik takvimi

18 Nisan Cumartesi

13.30 – Kintsugi Atölyesi (15 yaş ve üzeri)

15.00 – Sumi-e Atölyesi (15 yaş ve üzeri)

19 Nisan Pazar

13.30 – Shodo Atölyesi (Japon Kaligrafisi)

15.00 – Anime Karakter Tasarım Atölyesi (7–12 yaş)

25 Nisan Cumartesi

13.30 – Kintsugi Atölyesi (15 yaş ve üzeri)

15.00 – Sumi-e Atölyesi (15 yaş ve üzeri)

26 Nisan Pazar

13.30 – Shodo Atölyesi (Japon Kaligrafisi)

15.00 – Anime Karakter Tasarım Atölyesi (7–12 yaş)

Gong Banyosu Seansları

22 Nisan Çarşamba – 20.00

29 Nisan Çarşamba – 20.00

6 Mayıs Çarşamba – 20.00

13 Mayıs Çarşamba – 20.00

20 Mayıs Çarşamba – 20.00

3 Haziran Çarşamba – 20.00

10 Haziran Çarşamba – 20.00

17 Haziran Çarşamba – 20.00

Immersive Yoga Seansları

28 Nisan Salı – 20.00

5 Mayıs Salı – 20.00

12 Mayıs Salı – 20.00

19 Mayıs Salı – 20.00

2 Haziran Salı – 20.00

9 Haziran Salı – 20.00

16 Haziran Salı – 20.00

23 Haziran Salı – 20.00

30 Haziran Salı – 20.00

7 Temmuz Salı – 20.00