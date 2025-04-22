Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzalandı

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzalandı

Bakan Göktaş, dijital dünyanın çocuklar için güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

22.04.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli hale getirmek. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarını da bu sözleşmeye destek olmaya çağırıyoruz" diyerek dijital dünyada çocukların korunması için güçlü bir toplumsal seferberlik çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Sivil insiyatifle hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde, 18 yaş altındaki her bireyin dijital ortamlarda güvenli, adil ve anlamlı bir şekilde var olması gerektiği vurgulanıyor. Çocukların mahremiyetinin korunması, kişisel verilerinin izinsiz kullanılmaması ve dijital içeriklerin çocukların gelişimine zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi esas alınıyor. Dijital dünyada şiddet, nefret söylemi, zorbalık, müstehcenlik ve kumar gibi zararlı içeriklere karşı da net bir tavır konuluyor. Törende konuşan Bakan Göktaş, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın haklarını, güvenliğini ve gelişimini doğrudan etkileyen dijital dünya bizlere sorumluluk yüklüyor" dedi.

'DİJİTALLEŞMENİN RİSKLERİ KADAR FIRSATLARI DA VAR'

Bakan Göktaş, teknolojinin çocuklar için güvenli bir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de defaatle dile getirdiğim gibi çocuklarımız zaman zaman dijital dünyanın riskleri ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Fakat dijitalleşmenin getirdiği riskler kadar fırsatları da var. O yüzden mesele teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli bir hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL İRADE ŞART'

Bakanlık olarak dijital ortamlarda çocukların güvenliğini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, "Biz Bakanlık olarak çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdürdüğümüz yasal düzenlemenin de son aşamasına geldik. Ancak biliyoruz ki yasa kadar güçlü bir toplumsal seferberlik ve toplumsal irade de şart" diye konuştu.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çok taraflı bir anlayışla hazırlandığını dile getiren Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi bu anlayışın bir yansıması. Bu sözleşme, Enstitü Sosyal aracılığıyla çok taraflı bir anlayışla hazırlandı. Sözleşmenin ilkeleri, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak, haklarını korumak ve onları desteklemek üzerine inşa edildi" dedi.

'TÜM PAYDAŞLARI BU SÖZLEŞMEYE DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Sivil bir inisiyatifle hazırlanan bu metin aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı tamamlayan güçlü bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarını da bu sözleşmeye destek olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Göktaş, sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçen herkese de teşekkür etti. Sözleşmeye göre; devletler, çocuklara yaşlarına uygun dijital okuryazarlık eğitimi sunmakla ve sanal gerçeklik, yapay zeka gibi yeni teknolojilerde çocukların güvenliğini sağlamakla yükümlü. Çocuk verilerinin ticarileştirilmesi ise kesin şekilde yasaklanıyor. Her çocuğun, dili, dini veya ırkı ne olursa olsun, dijital dünyada eşit haklara sahip olması gerektiği ifade edilirken; uluslararası iş birliği ile dijital suçlar ve çevrim içi istismar gibi tehditlere karşı ortak mücadele çağrısında bulunuluyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Teknoloji, Güncel, Yaşam, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:49:42. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement