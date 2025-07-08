Dijital Eğitimde Yeni Adım

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2053 vizyonumuz doğrultusunda artık yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil geleceğin taleplerine de odaklanan bir eğitim modeliyle yol alıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hayata geçirilen MEB Bakanlık Yönetim Sistemi'nin (MEBBYS) tanıtımı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Bakanlığın dijitalleşme hamlelerine katkı sunması ve karar alma süreçlerine stratejik derinlik kazandırılması amacıyla hayata geçirilen sistem, veri temelli karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi, süreçlerin daha yakından izlenebilmesi, raporlanabilmesi ve dijital entegrasyonun tüm bakanlık birimlerine yaygınlaştırılması hedefiyle tasarlandı. Tanıtım programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve davetliler katıldı.

'VERİ GÜÇTÜR DEMEMİZ LAZIM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 21'inci yüzyılın yapay zeka, kuantum, büyük veri ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin baş döndürücü bir hızla hayatın her alanını yeniden tanımladığı bir değişim çağı olduğunu söyledi. Yılmaz, bu teknolojinin eğitim yoluyla tüm topluma yayılmasıyla daha adaletli bir toplumsal düzenin desteklenebileceğini belirterek, "Dolayısıyla eğitim alanında bu teknolojilerin kullanılması, yaygınlaştırılması son derece kıymetli. Geçmişte 'bilgi güçtür' diye bir söz vardı. Şimdi de 'veri güçtür' dememiz lazım herhalde. Gerçekten veri çok kıymetli, devasa verileri saniyelerle analiz eden, anlamlandıran, geleceği öngören ve kaynakları en akıllı şekilde yöneten bir idari anlayış, artık bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiş durumda. İşte Milli Eğitim Bakanlığımızın bu stratejik dönüşüme öncülük ederek geliştirdiği Bakanlık Yönetim Sistemi, bu mecburiyetin idrak edildiğini gösteren ve geleceğe uyum sağlama iradesini ortaya koyan, takdire şayan bir gelişmedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın hayata geçirdiği Bakanlık Yönetim Sistemi, yalnızca eğitim alanındaki dijitalleşmenin değil aynı zamanda Türkiye'nin kamu yönetiminde yaşadığı büyük dönüşümün de somut bir yansımasıdır" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, DİJİTAL DEVLET MODELİNE GEÇİŞİ SAĞLAMAK'

Türkiye'nin e-Devlet'te muazzam bir başarı sağladığını ifade eden Yılmaz, "e-Devlet alanında kullanıcı odaklılıkta Avrupa'da 2'nciyiz, şeffaflıkta 5'inciyiz. Birçok alanda AB ortalamalarının üstünde performans gösteriyoruz. Bu başarının arkasında kamu kurumlarımızın, 'Dijital Türkiye' vizyonu çerçevesinde dijital sistemlerle yeniden yapılandırılması ve operasyonel kapasitelerinin arttırılması yatmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın uzun yıllardır kullandığı MEBBİS gibi uygulamalar, bu dönüşümün öncülerindendir. Bugün ise dijitalleşme yeni bir aşamaya geçmiş, yalnızca işlemleri hızlandıran bir araç olmaktan çıkıp, bilgiyi değere dönüştüren veriyi karar alma süreçlerinde şekillendirici bir konuma ulaştıran stratejik bir güç haline gelmiştir. Özellikle yapay zeka ve veri analitiği teknolojilerinin bugün ulaştığı yaygınlık ve olgunluk dikkate alındığında, kamuda dijitalleşmenin veriden daha fazla değer oluşturacak şekilde derinleşmesini sağlamayı, veriye ve kanıta dayalı politika üretme sistematiğini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hem bir karar destek sistemi olarak hem de daha genel anlamda etkili politika üretme uygulama sistemi olarak bu gelişmeleri çok değerli buluyoruz. 'Dijital Türkiye' vizyonumuz kapsamındaki temel hedefimiz, e-Devlet uygulamalarını bir üst seviyeye taşıyarak yapay zeka ve büyük veri teknolojileriyle desteklenen dijital devlet modeline geçişi sağlamaktır. Artık kamu kurumlarında oluşan veriler, yalnızca kayıt amacıyla değil, aynı zamanda etkili ve isabetli kararlar alabilmek için kullanılmaktadır. İşte bu anlayışla geliştirilen Bakanlık Yönetim Sistemi, eğitim alanında dijital devlet yaklaşımının güçlü bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

'SESSİZ AMA GÜÇLÜ BİR DEVRİM NİTELİĞİNDE'

Bakanlık Yönetim Sistemi'nin, milli eğitimde dijital çağın gereklerine uygun şekilde geliştirilen yerli ve milli bir karar destek altyapısı olduğunu belirten Yılmaz, "2053 vizyonumuz doğrultusunda artık yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin taleplerine de odaklanan bir eğitim modeliyle yol alıyoruz. Bunu ben çok önemli görüyorum. 2 şeyi aynı anda yapmak durumundayız. Hem bugünün ihtiyaçlarını göreceğiz. Bugünün bize gerektirdiği taleplere cevap vereceğiz. Hem de aynı anda geleceği göreceğiz. Eğitimde bu çok kıymetli; çünkü eğitimde bugün attığınız bir adım belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bir meyve veriyor. Dolayısıyla geleceği öngörüp, hareket etmek eğitimde çok çok kıymetli. Yıllar sonrasının ihtiyaçlarını, ortamını şimdiden görüp yeni gelişen meslekleri, ortadan kalkan meslekleri, çalışma hayatındaki gelişmeleri, dinamikleri de iyi analiz edin. Ona göre eğitimimizi geliştirmek, kurgulamak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yönde çalıştığını da hepimiz görüyoruz. Yeni doğan bir çocuğun okul çağına geldiğinde hangi kurumda eğitim alacağını öngörebilen, hangi okulda, hangi branşta öğretmene ihtiyaç duyulacağını önceden tespit ederek gerekli adımları zamanında atan bir yapıyı hepimiz birlikte inşa etmek durumundayız ve inşa ediyoruz. Bakanlık Yönetim Sistemi eğitim yönetiminde sessiz ama güçlü bir devrim niteliğinde" açıklamasında bulundu.

'ATTIGˆIMIZ ADIMLARI RASYONELLES¸TİRİYOR'

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise EBBYS'nin çok önemli bir adım olduğunu ifade etti. Sistem sayesinde en ücra kösedeki bir okul müdürünün, okuldaki öğrenci sayısından, okulun bulunduğu mahalledeki nüfus artışına kadar, hatta eğitim öğretiminin niteliğine kadar her türlü konuda projeksiyonu görebileceğini ve bu analizlerle kolay karar alabileceğini belirten Tekin, "Ayrıca okul müdürümüz okulundaki anormalleri anında görmüş¸ olacak. Yani devamsızlıktan tutun, ders notlarındaki anormal düşüşler, yükselişler dahil olmak üzere her şeyi anında görebilecek ve ona göre tedbirlerini öğretmen arkadaşlarımızla beraber alabilecekler. Sonra okul müdürümüz dışında ilçe milli eğitim müdürlerimiz kendilerine tanımlanmış¸ ekranda biraz önce söylediğim verileri ilçe bazlı olarak görebilecek. Yani ilçe müdürümüz diyecek ki; 'İlçemizdeki şu mahalledeki okulumuzda devamsızlıkla ilgili bir problem var ya da taşımayla ilgili bir sorun var ya da eğitim ve öğretim niteliğiyle ilgili bir problem var. Anında tedbir almamız gerekir' diye, ilçe milli eğitim Müdürümüz bu yazılımı ya da bu uygulamayı kullanmış¸ olacak. Devamında il milli eğitim müdürümüz kendisine tanımlanmış¸ ekranda il genelinde aynı analizleri yapabilecek. Sonra bakanlık düzeyinde ilgili genel müdürümüz kendi genel müdürlüğü bünyesindeki okullarda bununla ilgili analizleri yapabilecek. En nihayetinde bakan yardımcılarımız ve ben kendi görev alanlarımızla ilgili konularda ülke genelindeki bu analizleri yapabilmiş¸ olacağız. Yaptığımız şey, karar alma sürecimizde bizim bütün attığımız adımları rasyonelleştirmek adına çok önemli bir adım" dedi.