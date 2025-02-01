Dijital Zorbalıkla Mücadele: 61 Bin Soru Yanıtlandı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hizmete girdiğinden bu yana 'internetyardim.org.tr' adresi vatandaşlardan gelen 61 bin 161 soru yanıtladı. Son 2 yıl içerisinde ise 15 bin 402 soruya cevap verildi. 2022-2024 yılları arasında 'ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı' üzerinden gelen 221 bin 615 çağrı cevaplandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile bakanlığının dijital zorbalığa karşı attığı adımları anlattı. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) 2017 yılından bu yana güvenli internet alanı oluşturmak ve dijital zorbalığı önlemek amacıyla İnternet Yardım Merkezi üzerinden çözüm önerileri sunduğunu belirterek, "İnternet Yardım Merkezimiz; yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık ve sağlık konularında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri sunmaktadır. Vatandaşlar uğradıkları siber zorbalık olaylarına ilişkin 'ALO 141' ve 'internetyardim.org.tr' üzerinden destek alabiliyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK VE GENÇLER İNTERNET İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLİYOR'

BTK'nın, 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' çerçevesinde yükümlülüklere sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Kanun kapsamında, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerle; konusu fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları gibi katalog suçlar olan yasa dışı içeriklerle mücadele edilmesi hedeflenmektedir. Bilinçlendirme Merkezi, internetin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler konusunda başta çocuklar ve gençler olmak üzere internet kullanıcılarını bilgilendirmek, bu amaçla eğitim çalışmaları ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık faaliyetleri yürütmektedir. İnternet Yardım Merkezi, internet kaynaklı problemlere yönelik tavsiyeler ve yardım sunan bir danışma hattı niteliğindedir. İhbar Merkezi ise internette karşılaşılabilecek yasa dışı içeriklerle mücadele kapsamında gelen ihbarların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda internetteki; çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde kullanımı, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, intihara yönlendirme, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarla mücadele edilmektedir" açıklamasında bulundu.

'2 YILDA 15 BİN SORUYA CEVAP VERİLDİ'

Bakan Uraloğlu, Bilinçlendirme Merkezi'nin 2019 yılında faaliyete başladığını hatırlattı. Merkez'in, internet ile çağrı merkezi olarak işlev gören 'ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı' üzerinden bugüne kadar 425 bin 837 çağrıyı karşıladığını aktardı. Uraloğlu, "Hizmete girdiğinden bu yana 'internetyardim.org.tr' adresi ise vatandaşlardan gelen 61 bin 161 soruyu yanıtladı. Son 2 yıl içerisinde ise 15 bin 402 soruya cevap verildi. 2022-2024 yılları arasında 'ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı' üzerinden gelen 221 bin 615 çağrı cevaplandı" dedi.

'48 SAAT İÇİNDE CEVAP VERMEKLE YÜKÜMLÜ'

Sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerine de değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

" Instagram, X, Youtube gibi Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar, vatandaşların özel hayatın gizliliğine yönelik başvurularına; başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü. Sosyal ağ sağlayıcıların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ise idari para cezası yaptırımı uygulanması planlanıyor."