Dini Duygularla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dini Duygularla Dolandırıcılık Operasyonu

Haberin Videosunu İzleyin
Dini Duygularla Dolandırıcılık Operasyonu
04.11.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dini Duygularla Dolandırıcılık Operasyonu
Haber Videosu

İstanbul merkezli 29 ilde, dini duyguları istismar eden 62 dolandırıcı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden bazı kişilerin kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dini içerikli söylemlerle kandırarak para talep ettiklerini, ardından da sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettiklerini belirledi.

62 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 pos cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 masaüstü bilgisayar ile çok sayıda doküman, görsel ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini Duygularla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın keyfini kaçıracak anket Trump'ın keyfini kaçıracak anket
Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet Süper Lig ekibinden 144 gün sonra gelen galibiyet
“Beni takip ediyor sandım“ dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı "Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu Kan donduran ’Çocuğumu öldürdü’ iddiası 72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğumu öldürdü' iddiası
Ağabeyini döverek öldürdü Ağabeyini döverek öldürdü
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

10:38
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek Parti grubunda beklenen konuşması başladı
Devlet Bahçeli ne mesaj verecek? Parti grubunda beklenen konuşması başladı
10:25
Jhon Duran’ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı
10:23
Kim ne kadar alacak İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
09:56
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den ilk açıklama Öcalan’ın mesajı paylaşıldı
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı
09:51
Tek şey istemiş Orkun’un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı
Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı
09:48
Uzak Şehir’de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne
09:34
Davutoğlu’ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için “Yezit“ çıkışı
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için "Yezit" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 10:44:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Dini Duygularla Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.