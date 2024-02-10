Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı

Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadına sürekli şiddet uygulayan bir adam, kadının oğlu tarafından bıçaklandı. Adamın durumu ciddiyetini korurken, gözaltına alınan kadının 15 yaşındaki oğlu, sorgusunda annesinin ve kendisinin sürekli şiddet gördüğünü söyledi.

10.02.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen Erol Kutlu (38), kadının oğlu E.D. (15) tarafından bıçaklandı. Ameliyata alınan Kutlu'nun durumunun ağır olduğu belirtilirken, E.D. ise gözaltına alındı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı

ANNESİNİN DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLADI

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'ta meydana geldi. Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kutlu'nun, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı
Erol Kutlu

ANNESİNİ VE KENDİSİNİ SÜREKLİ DÖVÜYORMUŞ

Polisin gözaltına aldığı E.D. ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube müdürlüğüne götürülen E.D.'nin işlemleri sürüyor.

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şenol Mirza: Tabii para bitti vur tekmeyi 6 27 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Şenol he fabrikatör sanki 11 1

Erol Kutlu, Osmangazi, Şiddet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement