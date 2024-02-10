Dini nikahla birlikte yaşadığı kadına şiddet uygulayan adam bıçaklandı

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Bursa'da, dini nikahla birlikte yaşadığı H.D.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen Erol Kutlu (38), kadının oğlu E.D. (15) tarafından bıçaklandı. Ameliyata alınan Kutlu'nun durumunun ağır olduğu belirtilirken, E.D. ise gözaltına alındı.

ANNESİNİN DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLADI

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'ta meydana geldi. Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kutlu'nun, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erol Kutlu

ANNESİNİ VE KENDİSİNİ SÜREKLİ DÖVÜYORMUŞ

Polisin gözaltına aldığı E.D. ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube müdürlüğüne götürülen E.D.'nin işlemleri sürüyor.