Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor.

16.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:50
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Fidan, Münih temasları kapsamında bugün erken saatlerde Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ile bir araya gelmişti. - MÜNİH

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, Münih, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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