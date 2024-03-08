ABD\'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan\'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı

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ABD'de Stratejik Mekanizma Toplantısı kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve masum insanların acısını dindirmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile beraberindeki heyet, Washington D.C'de ABD'li mevkidaşı Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Bakan Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel iş birliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

"ULUSLARARASI TOPLUM, MASUM İNSANLARIN ÇEKTİĞİ ACILARI DURDURAMADI"

Başta Gazze'deki İsrail katliamları olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Fidan, "Gazze'deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze'deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze'de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi. Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer alacağını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.