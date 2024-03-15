Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Güney Kafkasya\'yı barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için fırsat var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Güney Kafkasya'yı barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var." dedi.
Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Toplantı vesilesiyle bir kez daha Bakü'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Fidan, gösterilen misafirperverlik için Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a teşekkür etti.
Fidan, iyi komşuluk ilişkileri ve tarihi dostluk bağları üzerine kurulu üçlü toplantı mekanizmasının ortak çıkarları ve endişeleri tartışmak için eşsiz bir platform olduğunu kaydetti.
Tiflis'te düzenlenen son toplantıdan bu yana uzun zaman geçtiğine işaret eden Fidan, bu sürede gerek uluslararası alanda gerek bölgede büyük krizlere tanıklık edildiğini hatırlattı.
Fidan, Kovid-19 salgınının ekonomik düzeni altüst ettiğini, ulaştırma ve tedarik zincirini olumsuz etkilediğini vurguladı.
Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinen Fidan, "Ukrayna'daki savaş, bölgemizde ve ötesinde her geçen gün daha da insani ve maddi yüke mal olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.
Bakan Fidan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin " Gazze'de devam eden katliam, uluslararası sistemin içerisinde bulunduğu acziyeti göstermeye devam ediyor." diye konuştu.
Bölgede olumlu gelişmelerin de yaşandığına işaret eden Fidan, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiğini, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) aday statüsü aldığını söyledi.
Fidan, toplantıda, bölgedeki yeni durumu ve işbirliğini geliştirmenin yollarının arandığını kaydederek, "Güney Kafkasya'yı bir barış, istikrar ve ortak refah alanına dönüştürmek için önümüzde gerçek bir fırsat var." dedi.
Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan ile enerji, bağlantısallık alanlarındaki başarılı işbirliğini derinleştirme konusunda mutabakata varıldığını söyleyen Fidan, çalışmaların ilerletilmesi için neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü vurguladı.
Fidan, toplantıda, Bakü-Tiflis- Kars demir yolu hattının bir an önce tam kapasiteyle faaliyete geçmesi gerektiğinin vurgulandığını aktararak, " Karadeniz'in güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma gibi alanlar başta olmak üzere tüm bölge için taşıdığı stratejik öneme değindik. Somut projelerle, bölgemizde ve ötesinde işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışma yönündeki irademizi yineledik." diye konuştu.
"Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması küresel güvenlik ve bağlantısallık açısından önemlidir"
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın, çok taraflı ekonomik platformlarda da işbirliği ruhuyla hareket ettiğine dikkati çeken Fidan, buna en yakın örneğin 2023'te yaşandığını ifade etti.
Fidan, Türkiye'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığında, Azerbaycan ve Gürcistan'ın çalışmalarına büyük katkı sağladığını, Türkiye'nin de her konuda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.
Azerbaycan'ın bu yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu taraflar konferansına ev sahipliğini ve dönem başkanlığını memnuniyetle karşıladıklarını ve tebrik ettiklerini dile getiren Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması sadece bölge için değil küresel güvenlik ve bağlantısallık açısından da fevkalade önemlidir. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona erdiği Kasım 2020'den bu yana bu hedefe ulaşmak için tarihi bir fırsatın ortaya çıktığına inanmaktayız. Diğer bölge ülkelerinin de kazan-kazan anlayışıyla yapıcı bir yaklaşım sergilemelerini ve Zengezur hattı gibi bölgesel ve küresel bağlantı projelerine destek vermelerini bekliyoruz."
Fidan, mevkidaşlarıyla bölgede devam eden barış ve normalleşme süreçlerini de ele aldıklarını, mevkidaşı Bayramov'un Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması müzakerelerindeki son gelişmeler hakkında kendilerini bilgilendirdiğini kaydetti.
Gürcistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları dahilindeki toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdiklerini aktaran Fidan, Gürcistan hükümetinin Abhazya ile Güney Osetya ihtilaflarının barışçıl çözümüne yönelik politikalarına tam desteklerini yinelediklerini belirtti.
"Bu zulmün sonlandırılması çağrısında bulunduk"
Fidan, Gürcistan'ı AB aday ülkesi statüsü verilmesinden dolayı tebrik ettiklerini, Gürcistan'ın Avrupa Atlantik siyasi ve güvenlik yapılarıyla daha fazla bütünleşme arzusuna destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Gazze'deki katliamı ve yaşanan eşi görülmemiş insani trajedinin bölgesel ve uluslararası güvenliğe etkilerini de değerlendirdiklerini aktaran Fidan, şunları kaydetti:
"Mübarek ramazan ayında halen Gazzelileri açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakmaya devam eden bu zulmün sonlandırılması çağrısında bulunduk. Acil ateşkes ilanının, insani yardımların Gazze'ye derhal ve kesintisiz ulaşılmasının önemini vurguladık. İki devletli çözüm temelinde bölgeye kalıcı barış getirmesi ihtiyacı hakkında mutabık kaldık. Son olarak üçlü formatta ve ikili ilişkiler yoluyla işbirliğimizin daha fazla geliştirilmesi yönündeki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik."
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